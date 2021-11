Vuelta38

En las últimas vueltas, Verstappen le ha recuperado tres segundos a Pérez. En Red Bull siguen optando por aguantar al mexicano en pista para atacar en el final de carrera.

Vuelta37

Hamilton sigue siendo el piloto más rápido en pista. El británico, por fin, no está cediendo tiempo con Verstappen y parece que su rendimiento ha mejorado considerablemente junto al neumático duro.

Vuelta36

La gestión de neumáticos de Pérez está siendo muy buena, pero las gomas ya le están empezando a caer. Sin embargo, les sigue interesando alargar la parada para llegar con un neumático más fresco en la parte final.

Vuelta35

La ventaja que ha ganado Hamilton con respecto a Pérez en las últimas vueltas es superior a los cuatro segundos. Sobre el papel, la estrategia le ha salido bien a Mercedes en esta primera parada.

Vuelta34

¡Pasa por boxes Verstappen! La parada del neerlandés ha sido muy buena y en su reincorporación, sale con pista libre para calentar bien las gomas y marcar su propio ritmo.

Vuelta33

Ahora mismo Hamilton es el piloto más rápido sobre el asfalto. El británico se acaba de llevar la vuelta rápida y además, le está ganando tiempo a Pérez según pasan las vueltas. Vuelta32

LAP 30/71 Hamilton pits! It's a clean stop by the Mercedes team – 2.4s, but Hamilton comes out behind Leclerc 😮 #MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/MFagl2OPft

Leclerc ha salido justo por detrás de Fernando Alonso después de su parada y ha aprovechado la ventaja del DRS para superar al asturiano.Se coloca octavo el piloto de Ferrari.

Vuelta31

Afortunadamente para Hamilton, Leclerc ha entrado a cambiar las gomas. El monegasco le ha dejado aire libre y ahora habrá que ver cuál es el ritmo real del piloto de Mercedes. Vuelta30

Hamilton ha salido en zona de tráfico. El británico se reincorporó en pista justo por detrás de los dos Ferrari y le están frenando su progresión. Afortunadamente para Lewis, la última vuelta de Pérez no ha sido muy competitiva.

Vuelta28

Alonso ha cesado en su persecución a Raikkonen. Pese a que el asturiano ha llegado a estar en zona de DRS, ahora se ha dado un respiro para estirar la parada. Cede cuatro segundos con el piloto de Alfa Romeo.

Vuelta27

Mercedes le informa a Hamilton de que van a alargar la parada. “La vuelta prevista más seis”, es el mensaje que ha recibido el británico desde el muro para conocer el cambio de estrategia. Vuelta26

Por delante Hamilton está siendo capaz de contener a Pérez. De momento la diferencia entre ambos se estabiliza en los dos segundos, pese a que los neumáticos del británico deberían estar en peores condiciones.

Vuelta24

LAP 28/71



The battle continues with Ricciardo and Bottas ⚔️



So close yet so far for Bottas! 🤏#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/t9PCcZHENJ