16.57 ¡Qué pena Carlos Sainz!, Vaya carrera, con dos puestos ganados en la salida, y aguantando bien el tipo y con buen ritmo toda la carrera. Finalmente el pinchazo en el neumático delantero izquierdo le deja sin premio. Mereció ser cuarto.

16.53 Así ha quedado definitivamente la carrera:

1º L. Hamilton (D) Mercedes

2º M. Verstappen (D) Red Bull + 5″856

3º C. Leclerc (D) Ferrari + 18″474 52

4º D. Ricciardo (D) Renault + 19″650 52

5º L. Norris (D) McLaren + 22″277 52

6º E. Ocon (D) Renault + 26″937 52

7º P. Gasly (D) AlphaTauri + 31″188 52

8º A. Albon (M) Red Bull + 32″670 52

9º L. Stroll (D) Racing Point + 37″311 52

10º S. Vettel (D) Ferrari + 41″857 52

11º V. Bottas (B) Mercedes + 42″167 52

12º A. Giovinazzi (D) Alfa Romeo + 54″205 52

13º G. Russell (D) Williams + 52″004 52

14º C. Sainz (D) McLaren + 53″370 52

15º N. Latifi (D) Williams + 54″549 52

16º R. Grosjean (D) Haas + 55″050 52

17º K. Raikkonen (D) Alfa Romeo + 1 vuelta 51

18º D. Kvyat (M) AlphaTauri Retirado

19º K. Magnussen (M) Haas Retirado

20º N. Hulkenberg (D) Racing Point Retirado

16.51 Lewis Hamilton: “Hasta la última vuelta todo iba bien, Cuando me dijeron que el neumático de Valtteri estaba roto, miraba el mio y estaba bien, y en la recta en la última vuelta se había desinflado, y vi como se salía la llanta. Estaba rezando para poder pasar la linea de meta, quizá deberíamos haber parado cuando vimos esos problemas”.

16.47 Max Verstappen: “Creo que en carrera han sido demasiado rápidos, estoy contento con el segundo lugar. He hecho una buena carrera gestionando los neumáticos y siguiendo mi ritmo”

16.46 Aquí el pinchazo de Carlos Sainz

BANDERA A CUADROS Ha sido I M P R E S I O N A N T E. ¿Qué ha ocurrido hoy? A falta de dos vueltas ha pinchado Bottas, luego Carlos Sainz en la última vuelta cuando iba cuarto, y luego Hamilton, que finalmente con tres ruedas consigue pasar la línea de meta y ganar la carrera.

ÚLTIMA VUELTA ¡Victoria de Hamilton! Madre mía, el birtánico ha entrado con el neumático derecho pinchado, pero gana la carrera. Si Verstappen no llega a entrar a cambiar neumáticos para la vuelta rápida, habría ganado la carrera…

ÚLTIMA VUELTA ¡PINCHAZO DE HAMILTON! ¡Esto es HISTÓRCIO! ¿Qué esta pasando hoy?

ÚLTIMA VUELTA ¡PINCHAZO DE CARLOS! ¡NO PUEDE SER! perdiendo posiciones el madrileño.

VUELTA 51/52 El finlandés consigue llegar al box, pero perdiendo posiciones, se pone duodécimo.

VUELTA 50/52 ¡PINCHAZO DE BOTTAS!

VUELTA 49/52Gasly acaba de pasar a Stroll. Madre mía, carrerón del francés.

VUELTA 48/52Kimi Raikkonen ha roto el alerón izquierdo, bandera amarilla en el segundo sector. Esperemos que no haya otro Safety Car.

VUELTA 47/52 Quedan 5 vueltas. Vuelta rápida para Albon 1:28.874. Ojo Bottas que lleva varias vueltas rodando medio segundo más lento, tiene problemas con los neumáticos, Verstappen comienza a oler sangre y ya conocemos al holandés.

VUELTA 46/52Ocon se pone octavo, por fin ha conseguido quitarse a Stroll. ¡Bravo Esteban! ¡Gran manejo del Renault!

VUELTA 45/52 Alex Albon tras sus dos paradas y con la sanción cumplida, va superando rivales, acaba de pasar a Russell y ahora mismo destrás de Giovinazzi, pegadito, buscando ponerse 12º.

VUELTA 43/52 Está pilotando muy bien Ocon, que ahora mismo es noveno, pero no deja de dar guerra a Stroll. Muy bien el francés.

VUELTA 42/52 Vuelta rápida para Verstappen, el holandés la deja en 1:29.0

VUELTA 40/52 Así tenemos ahora mismo la carrera, a falta de 12 vueltas:

1º L. Hamilton (D) Mercedes

2º V. Bottas (D) Mercedes + 1″9

3º M. Verstappen (D) Red Bull + 12″3

4º C. Leclerc (D) Ferrari + 34″5

5º C. Sainz (D) McLaren + 38″7

6º L. Norris (D) McLaren + 40″3

7º D. Ricciardo (D) Renault + 42″8

8º L. Stroll (D) Racing Point + 45″8

9º E. Ocon (D) Renault + 46″7

10º P. Gasly (D) AlphaTauri + 49″0

11º S. Vettel (D) Ferrari + 50″4

12º A. Giovinazzi (D) Alfa Romeo + 53″2

13º G. Russell (D) Williams + 56″4

14º N. Latifi (D) Williams + 61″1

15º A. Albon (M) Red Bull + 66″2

16º K. Raikkonen (D) Alfa Romeo + 64″1

17º R. Grosjean (D) Haas + 73″4

18º D. Kvyat (M) AlphaTauri Retirado

19º K. Magnussen (M) Haas Retirado

20º N. Hulkenberg (D) Racing Point Retirado

VUELTA 38/52 Ojo Gasly que acaba de adelantar a Vettel ¡Madre mía, que desastre Sebastian! Un Alpha Tauri adelantando un Ferrari con las mismas vueltas de neumático, ¿Pero esto que es?

VUELTA 36/52 Sanción de 5 segundos para Giovinazzi, por un saltarse las normas en una de las vueltas del Safety Car. Grosjean lleva 36 vueltas de neumático, y ahora es Ricciardo quien le adelanta.

VUELTA 34/52 El propio Hamilton mejora su propio tiempo. Se acaba de marcar un 1:29,321 en esta vuelta.

VUELTA 31/52Hamilton consigue la vuelta rápida de carrera con un tiempo de 1:29,712

VUELTA 31/52 Así se encuentra la carrera tras un nuevo paso por línea de meta:

1º L. Hamilton (D) Mercedes

2º V. Bottas (D) Mercedes + 2″3

3º M. Verstappen (D) Red Bull + 7″3

4º C. Leclerc (D) Ferrari + 16″5

5º C. Sainz (D) McLaren + 20″9

6º L. Norris (D) McLaren + 23″3

7º R. Grosjean (M) Haas + 24″4

8º D. Ricciardo (D) Renault + 25″1

9º L. Stroll (D) Racing Point + 25″8

10º E. Ocon (D) Renault + 26″7

11º S. Vettel (D) Ferrari + 27″4

12º A. Giovinazzi (D) Alfa Romeo + 28″2

13º P. Gasly (D) AlphaTauri + 29″0

14º A. Albon (D) Red Bull + 34″2

15º K. Raikkonen (D) Alfa Romeo + 34″6

16º G. Russell (D) Williams + 35″9

17º N. Latifi (D) Williams + 27″0

18º D. Kvyat (M) AlphaTauri Retirado

19º K. Magnussen (M) Haas Retirado

20º N. Hulkenberg (D) Racing Point Retirado

VUELTA 29/52 Nos olvidamos ya de los Mercedes. Hamilton y Bottas están rodando en 30’s todas las vueltas, y dominan el Gran Premio. Muy buen ritmo de Verstappen que está tercero a 7,5 segundos. Muy buena carrera del holandés. El resto de los mortales están a unos 25-30 segundos de los Mercedes.



VUELTA 28/52 Ojo que ahora es Ocon el que le mete el coche a Stroll. Madre mía el francés, que frena para no comerse a Stroll, pero buen ritmo y muy valiente el francés.

VUELTA 25/52 Ahora es Norris quien adelanta al francés. El de Haas tiene los medios con 25 vueltas, y ya se va notando la degradación. Ahora le toca intentarlo a Ricciardo que rueda 8º

VUELTA 22/52 ¡Aplausos en McLaren! Carlos ha conseguido pasar a Grosjean. Próxima estación Charles Leclerc. El madrileño vuelve a ser 5º

VUELTA 21/52Carlos tratando de pasar a Grosjean para ponerse 5º de nuevo (recordemos que el francés no ha entrado al box aún), finalmente tuvo que abortar. Lo intentará en la zona de DRS

VUELTA 20/52Stroll le gana la partida a Esteban Ocon, y se coloca 9º

VUELTA 19/52 Bandera verde. Carlos buscando hueco. Norris arriesga con Ricciardo pero no consigue pasar al australiano. Ojo que ahora va a por Carlos. Cierra el espacio el español. Finalmente Norris pasa a Daniel Ricciardo y se pone 7º

VUELTA 18/52 Varios pasos más por línea de meta, sin cambios en la carrera. Seguimos con el Safety Car en pista.

Double papaya, as both cars are now running together on track. 🧡

Carlos in P5, Lando P6. #BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/7ns94gkpcO

— McLaren (@McLarenF1) August 2, 2020