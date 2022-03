Inicio espectacular de la temporada 2022 de Fórmula 1. Se esperaba a Ferrari arriba, pero quizás no es te dominio. Leclerc ha hecho una carrera perfecta. Ha impuesto un ritmo diabólico y defendió la posición con Verstappen cuando tuvo que hacerlo. Sainz se mantuvo siempre en la tercera plaza y aprovechó la avería en la batería de Verstappen para el segundo puesto. Increíble, pero cierto, podio de Lewis Hamilton en un fin de semana lleno de complicaciones para Mercedes.

Muchas cosas que comentar también en la zona media. Magnussen, sexto destacado con el Haas. Séptimo Bottas con el Alfa Romeo. Alonso, con muchos problemas durante toda la carrera con la degradación de neumáticos, se lleva un punto.

Leclerc: “¡VAMOS! ¡1-2 BABY! ¡GRACIAS, MATTIA BINOTTO!”

Vuelta57

¡¡GUAAAAAU!! ¡TROMPO DE PÉREZ! ¡EL MEXICANO NO PUEDE MOVER EL COCHE, SE LE HA CALADO!

Vuelta56

¡HAMILTON ESTÁ A MENOS DE UN SEGUNDO DE PÉREZ! ¡SERÍA UNA LOCURA SI EL BRITÁNICO CONSIGUE UN PODIO AQUÍ!

Vuelta55

¡HAMILTON APRIETA A PÉREZ! ¡EL MEXICANO TAMBIÉN ESTÁ TENIENDO PROBLEMA CON LA BATERÍA!

Vuelta54

SAINZ ADELANTA A VERSTAPPEN, QUE TIENE PROBLEMAS CON LA BATERÍA! ¡EL NEERLANDÉS SE RETIRA HACIA EL PIT LANE! ¡INCREÍBLE!

Vuelta53

Sainz no tiene DRS por el momento. Alonso tampoco puede con Tsunoda, último piloto en posición de puntos.

Vuelta52

Sainz, a un segundo de Verstappen. Está al límite de la zona de DRS, que estará permitido a partir de la siguiente.

Vuelta51

¡SAINZ APRIETA A VERSTAPPEN! ¡EL NEERLANDÉS SE MUEVE A UN LADO Y A OTRO, AGUANTA POR EL MOMENTO! ¡POR DETRÁS ALONSO ADELANTA A MICK SCHUMACHER Y ES UNDÉCIMO!

Vuelta50

Se marcha el Safety Car en esta vuelta. Recordemos que esta carrera es a 57 giros.

Vuelta49

Versappen: “Es cada vez más difícil girar a esta velocidad”. El neerlandés se refiere a la dirección asistida.

Vuelta48

Continúa el Safety Car en pista. Tendremos una mini carrera a menos de diez vueltas con todos los pilotos yendo a cuchillo con el blando.

Vuelta47

Entra Magnussen a boxes. El danés rodaba en el séptimo lugar y vuelve en la misma posición. Tras él, están Bottas Ocon, Schumacher, Tsunoda y Alonso.

Vuelta46

¡SAFETY CAR! ¡EL COCHE DE PIERRE GASLY ESTÁ INCENDIADO EN LA SALIDA DE LA CURVA 3!

Vuelta45

Sainz entra a cambiar neumáticos para protegerse de Pérez.

Vuelta44

Verstappen, por radio: “Hay algo que bloquea el volante”. Mientras, Pérez también entra a cambiar neumáticos.

Vuelta43

¡ATENCIÓN! ¡VERSTAPPEN PARA Y PONE LA GOMA BLANDA! ¡TIENE 13 VUELTAS PARA PASAR A PÉREZ, SAINZ… Y VERSTAPPEN!

Vuelta42

Sainz responde y le mete un segundo a Pérez en el último giro.

Vuelta41

Pérez ha recortado tres décimas a Sainz en la última vuelta. 2.6 entre ambos pilotos.

Vuelta40

Alonso pierde posición también con Tsunoda. Carrera para olvidar del asturiano, que se queda fuera de la zona de puntos.

Vuelta39

Sainz tiene a Pérez a dos segundos. Mantener esa distancia es clave para no estar a tiro de DRS.

Vuelta38

Esteban Ocon vuelve a pasar a Alonso. El francés apuró frenada en la recta y salió bien del primer vértice.

Vuelta37

Sainz: “Oh, dios mió. Este chico ha estado cerca de golpearme”, en referencia a Albon, que casi golpea al español.

Vuelta36

Magnussen le ha devuelto el adelantamiento a Gasly en la misma zona. El danés calza neumáticos medios y debería escaparse.

Vuelta35

Mala parada de Magnussen, que salió por delante de Gasly, pero el francés le ha pasado en la primera zona de DRS.

Vuelta34

Sainz y Pérez han entrado y salido pegados del pit lane. Las dos paradas han sido espectaculares: 2.4 la de Sainz y 2.6 la de Pérez.

Vuelta33

Hamilton adelanta a Magnussen en la recta y se coloca sexto. El danés aún no ha parado.

Vuelta32

Verstappen, muy enfadado por radio tras ver que Leclerc sale por delante: “Ya van dos veces que lo he hecho (no apretar en la primera vuelta). Podía haber pasado a Leclerc fácilmente. No lo vuelvo a hacer”.

Vuelta31

Ocon entra a cambiar neumáticos y vuelve a salir por detrás de Alonso. Segundo undercut del español a su compañero.

Vuelta30

Entra Verstappen a box y pone el neumático medio. El Campeón del Mundo ha regresado a pista en la cuarta plaza.

Vuelta29

Hacemos repaso de las diez primeras plazas: Leclerc, Verstapppen, Sainz, Pérez, Russell, Magnussen, Gasly, Hamilton, Ocon y Bottas.

Vuelta28

Verstappen asegura por radio que está sin ruedas. Sin embargo, el neerlandés se mantiene a 3.6 de Leclerc y no para.

Vuelta27

Segunda parada de Hamilton, que pone el medio. Le pide el equipo que cuide los neumáticos porque tienen que durar muchas vueltas.

Vuelta26

Fernando Alonso para, pone el duro y regresa en la decimocuarta plaza tras adelantar a Albon. El asturiano puede ir a tres paradas. Está sufriendo mucho con la degradación.

Vuelta25

Vuelta rápida de carrera para Pérez. El mexicano es cuarto a 14 segundos de Leclerc.

Vuelta24

Verstappen ya está a más de tres segundos de Leclerc. Sainz, muy lejos de la cabeza, a más de diez segundos.

Vuelta23

Norris pierde posición con Albon, otra vez en la recta. Qué desastre…

Vuelta22

Alonso continúa en la novena plaza cediendo tiempo con Ocon.

Vuelta21

Zhou y Bottas han adelantado a Lando Norris, que es decimoquinto. Desastre McLaren. Ricciardo es penúltimo.

Vuelta20

Leclerc ha abierto un hueco de segundo y medio con Verstappen en la última vuelta.

Vuelta19

Leclerc ha vuelto a quedarse sin velocidad en la recta, pero Verstappen se ha pasado de frenada y no ha podido hacerse con el liderato.

Vuelta18

¡VAMOS A NECESITAR TODOS UN VENTOLÍN! ¡HEMOS VIVIDO UN CALCO DE LA VUELTA ANTERIOR! ¡VERSTAPPEN SE TIRÓ DESDE MUY LEJOS EN LA RECTA , PASÓ Y LECLERC SE LA DEVOLVIÓ EN LA SIGUIENTE ZONA DE DRS!

Vuelta17

¡LO QUE ACABAMOS DE VER! ¡VERSTAPPEN HA ADELANTADO A LECLERC EN LA PRIMERA CURVA, PERO EL DE FERRARI SE LA HA DEVUELTO EN LA SIGUIENTE RECTA!

Vuelta16

¡Leclerc sale con Verstappen pegado! ¡Ambos han puesto el blando!

Vuelta15

Gasly sale de la parada justo delante de Alonso y el asturiano aprovecha para recuperar la posición.

Vuelta14

Comienza el carrusel de paradas. Entran Albon, Schumacher, Bottas, Ocon…

Vuelta13

Pese a oponer resistencia, Hamilton ha aprovechado el DRS para adelantar a Zhou.

Vuelta12

Alonso y Hamilton, los primeros en parar y poner el duro. El británico se ha pasado de frenada al salir del pit lane y Zhou le ha robado a cartera. Pirelli ya avisó de lo difícil que iba a ser calentar los nuevos neumáticos.

Vuelta11

Verstappen asegura por radio que está perdiendo mucha tracción en la zona trasera. El neerlandés está a tres segundos de Leclerc.

Vuelta10

Pérez adelanta a Hamilton y se coloca cuarto. Por detrás, Zhou pasa a Albon y asciende al decimotercer puesto.

Vuelta9

Bottas, que salía sexto, rueda ahora en la decimosegunda plaza, intentando apretar a Tsunoda.

Vuelta8

Alonso pierde posición con su compañero, Esteban Ocon. El asturiando rueda en la décima plaza.

Vuelta7

Repasamos las primeras diez posiciones: Leclerc, Verstappen, Sainz, Hamilton, Pérez, Russell, Magnussen, Gasly, Alonso y Ocon.

Vuelta6

Cinco segundos de penalización a Ocon. En cabeza, Leclerc tiene un hueco de 1.8 sobre Verstappen.

Vuelta5

Magnussen ha vuelto a pasarse de frenada en la primera curva y pierde posición de nuevo, esta vez con Russell.

Vuelta4

Dirección de carrera abre investigación por un toque de Ocon a Mick Schumacher.

Vuelta3

Magnussen se pasa de frenada en la primera curva, tracciona mal y Pérez aprovecha para recuperar posición.

Vuelta 3/57

Así están los primeros puestos.

Vuelta 2/57

Primer paso por meta. Ha perdido posiciones Sergio Pérez. Leclerc quiere escaparse.

Vuelta 1/57

Lío tremendo en la parte trasera del pelotón. Bottas ha caído al 14º. Fernando Alonso, 9º.

Vuelta 1/57

Buena salida de Leclerc. Mantiene el primer puesto. Verstappen, segundo; Carlos, tercero. No hay cambios en el TOP-3.

¡VUELTA DE RECONOCIMIENTO! Es la hora. Ya no hay vuelta atrás. Todo o nada.

15:57h

Esto va a arrancar. Circuito que permite adelantamientos, dos paradas esperadas, una parrilla imprevisible… ¡VAN A PASAR COSAS EN BAHREIN! Pónganse cómodos que empieza el espectáculo.

Ultimando detalles a 10 minutos para que el semáforo se ponga en verde. La tensión se palpa en el ambiente.

Ferrari es el equipo que más veces ha subido al primer cajón del podio en este circuito (seis ocasiones). Han vencido aquí con la escudería italiana Michael Schumacher, Felipe Massa, Fernando Alonso y Sebastian Vettel.

El circuito internacional de Bahrein está ubicado en la ciudad de Manama, capital del país. Tiene una longitud de más de cinco kilómetros repartidos en 15 curvas.

Se han disputado 18 carreras (dos en 2020 por la pandemia) desde el año 2004. El piloto más exitoso es Lewis Hamilton, con cinco victorias. Fernando Alonso ha ganado tres veces en este circuito.

El temido amanecer rojo

Hoy es el día en el que Ferrari tiene que confirmar definitivamente su regreso como candidato al Mundial. Leclerc parte en pole, seguido de Verstappen y Sainz. Hamilton, lejos en tiempos y en ritmo, sale desde la quinta posición. Las sorpresas vienen ahora, con Bottas y Magnussen justo detrás. Alonso, en octava posición, se ve con posibilidades de un gran resultado. McLaren y Aston Martin fueron las grandes decepciones.

No va a ser un domingo fácil para Hamilton. No sale desde la primera línea, tampoco desde la segunda… Partirá desde el 5º puesto con su tiempo a 7 décimas del de Leclerc. No está acostumbrado a sufrir tanto con el Mercedes. Pero es que a su compañero Russell le va todavía peor… No han domado todavía a la bestia plateada.

No sé si estáis listos para el Día 1 de El Plan. Comentó esto ayer Fernando en el post clasificación: “Buen trabajo en invierno. Ahora hay que apretar el botón de las mejoras y cerrar el gap con los líderes. Hay que mejorar”. Hoy sale 8º. Y Alonso siempre explota al máximo los domingos.