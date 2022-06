Vuelta

70

¡¡Se acabó!! ¡Victoria de Verstappen!Carlos Sainz ha intentado hasta el final firmar su primer triunfo en el Gran Circo, pero tenía por delante a un gigante que no ha sucumbido a la presión. El de Ferrari ha peleado por todo hasta el final, pero finalmente se vuelve a quedar a las puertas de un triunfo que terminará llegando más pronto que tarde. El podio lo completó Hamilton y Alonso, ha visto la bandera a cuadros en la séptima posición condicionado por los coches de seguridad.

Vuelta

69

¡¡Última vuelta!! Se acaba el tiempo y parece que Verstappen no tendrá que preocuparse por su victoria. Un latigazo ha perjudicado a Sainz, pero eso no quiere decir que el madrileño tire la toalla. Tiene por delante 4 kilómetros para intentar alcanzar su primera victoria en la F1.

Vuelta

68

Se acaba el tiempo y cada vuelta que pasa es una pequeña victoria para Verstappen. El neerlandés todavía no ha tenido que cerrar la puerta, pero ni siquiera la presión de Sainz le pasa factura. Parece que lo tiene todo controlado.

Vuelta

67

El ritmo entre Sainz y Verstappen es tan parejo que el madrileño es incapaz de atacar. No está cesando en la presión, pero será muy complicado ver un error del piloto de Red Bull.

Vuelta

66

Alpine le ha pedido a Alonso que no pase al ataque y que se respetarán las posiciones actuales hasta el final, pero no está de acuerdo con la decisión. El asturiano ha argumentado que ha sido más rápido todo el fin de semana, pero parece que eso no es relevante para la gente del muro en el día de hoy.

Vuelta

65

En la zona de DRS Carlos Sainz es capaz de acercarse al Red Bull, pero esa ventaja no le es suficiente. El madrileño no se descuelga del Red Bull, pero no encuentra el hueco para meter el coche.

Vuelta

64

Hamilton se ha descolgado por completo de la batalla de cabeza. El británico está a más de tres segundos y le es imposible aguantar el ritmo que están imponiendo los dos primeros.

Vuelta

63

Se ha abierto un poco de hueco entre Sainz y Verstappen, pero el madrileño continúa dentro de la zona de DRS y además ha mejorado su vuelta rápida de carrera. Tiene siete vueltas por delante para intentar asaltar el liderato.

Vuelta

62

Sainz está dándolo todo. El madrileño está pintando de morado varios sectores de la pista y además, conserva la vuelta rápida. Sigue presionando con el DRS pero Verstappen está controlando bien su defensa.

Vuelta

61

Leclerc sigue recuperando posiciones por detrás. El monegasco ya es quinto tras haber superado a Ocon y su próxima víctima es Russell. El británico está a menos de un segundo del Ferrari.

Vuelta

60

Sainz está cerquísima de Verstappen. La distancia entre ambos es inferior al medio segundo, pero por delante el madrileño tiene a un rival muy complicado. Pero no se rinde el de Ferrari, que también está controlando la distancia con Hamilton en la tercera plaza.

Vuelta

59

Menuda carrera está haciendo Leclerc... El monegasco acaba de superar a Alonso en la séptima posición y en total ya ha ganado 12 plazas durante la carrera. Ocon es su siguiente objetivo.

Vuelta

58

Los neumáticos de Sainz tienen seis vueltas menos que los duros de Verstappen. Lo está intentando con todo el madrileño para asaltar la posición del Red Bull y el DRS puede ser su otro gran aliado.

Vuelta

57

Carlos lo está haciendo genial. El madrileño está aguantando el tirón de Verstappen y además, ha conseguido conservar la zona de DRS. ¡Se está cocinando el adelantamiento!

Vuelta

56

Verstappen está tirando con todo para intentar romper la zona de DRS. El neerlandés quiere evitar a toda costa cualquier ventaja que pueda tener el piloto de Ferrari en la lucha por la victoria.

Vuelta

55

Sainz ha reaccionado muy bien al tirón de Verstappen. El madrileño no ha cedido demasiado con el neerlandés y a partir de ahora, el de Ferrari debe aprovechar su ventaja con los neumáticos.

Vuelta

54

¡El safety car ya ha apagado las luces! El próximo paso por meta ya será relanzado y a partir de ahí, se volverá a disputar la lucha por la victoria con Sainz y Verstappen como protagonistas.

Vuelta

53

Se están desdoblando los coches que tenían vuelta perdida para recuperar sus posiciones originales en la tabla. Están superando al coche de seguridad para irse hasta la cola y eso quiere decir, que el coche de seguridad no tardará demasiado en retirarse.

Vuelta

52

Otro que ha aprovechado este coche de seguridad ha sido Alonso. El asturiano ha pasado por el pit lane para cambiar gomas, pero a diferencia del resto ha apostado por el compuesto medio.

Vuelta

51

Como era de esperar, Carlos Sainz ha pasado por el pit lane. El madrileño ha calzado un juego nuevo de duros y ahora con el coche de seguridad, saldrá pegado a Verstappen en la reanudación.

Vuelta

50

¡¡Coche de seguridad!! ¡Es el momento de la parada para Sainz! Le ha salido a Ferrari bien la apuesta manteniendo al español en pista a la espera de un accidente.

Vuelta

49

¡¡Sainz puede tener opciones!! Tsunoda se ha ido contra el muro en el primer sector y su coche se ha quedado sin margen de maniobra. Parece que el japonés no puede mover el Alpha Tauri de ahí y de ser así, habrá coche de seguridad.

Vuelta

48

Ferrari está apelando a la suerte. Los de Maranello han hablado con Sainz, confirmando que esperaban a un posible coche de seguridad… El madrileño no está muy convencido de la estrategia, pero asiente.

Vuelta

47

Verstappen está girando más rápido que Sainz con los neumáticos nuevos. El neerlandés ha recuperado un segundo y medio desde la reincorporación y no se va a quedar ahí…

Vuelta

46

Ahora mismo la ventaja de Carlos frente a Verstappen es de diez segundos. Los neumáticos del madrileño tienen 25 vueltas, pero debe gestionar demasiado bien su pilotaje si pretende llegar con ese juego hasta el final. Pero es muy complicado…

Vuelta

45

Rapapolvo de Verstappen por radio a su equipo. El neerlandés se ha reincorporado por detrás de Hamilton y le ha pedido explicaciones al muro de por qué no le han metido a cambiar gomas para salir por delante. «No tenías el ritmo», ha sido la respuesta.

Vuelta

44

¡¡Llaman a boxes a Verstappen!! El neerlandés se había quejado de las gomas y el equipo no ha tardado nada en calzarle un juego nuevo duros para llegar hasta el final.

Vuelta

43

Leclerc ha terminado pasando por el pit lane. Le ha sido imposible al monegasco superar a Ocon en la pista y la estrategia de Ferrari pasa por ganarle la plaza en la parada.

Vuelta

42

Sigue el comecocos de Carlos Sainz. Otro medio segundo le ha recuperado el madrileño a Verstappen en la última vuelta y ya está por debajo de los seis segundos con respecto al neerlandés. Sin hacer mucho ruido, está cada vez más cerca.

Vuelta

40

Puede ser que los neumáticos de Verstappen se estén desvaneciendo… El neerlandés ha perdido con Sainz más de medio segundo en la última vuelta y ahora mismo el madrileño estará en cinco segundos de desventaja.

Vuelta

39

Sainz ya está por debajo de los siete segundos con Verstappen. Poquito a poco el madrileño continúa haciendo su trabajo y además, está gestionando las ruedas. De momento no ha sacado su verdadero ritmo.

Vuelta

38

La defensa de Ocon le está haciendo muchísimo daño a Leclerc. El monegasco está estancado a la zaga del Alpine y en parte, esto está propiciando la llegada de Alonso a ese grupo de dos.

Vuelta

37

Alonso está recuperando terreno con Leclerc. Pese a que se ha dejado dos segundos con el monegasco tras la salida del pit lane, llegando a tener una desventaja de cuatro, ahora está a tan solo dos del Ferrari.

Vuelta

36

Los neumáticos de Carlos Sainz tienen once vueltas menos que los de Verstappen. El madrileño lleva 26 giros por los 37 de Verstappen. En breves debería empezar a notarse la degradación.

Vuelta

35

Después de un par de vueltas con Verstappen rodando más rápido que Sainz, ahora el madrileño está recuperando terreno de nuevo. Recupera de nuevo la vuelta rápida de carrera.

Vuelta

34

Por detrás de Carlos están los dos Mercedes. Hamilton no ha podido mantener el ritmo del madrileño a pesar de que ha superado a Alonso tan solo una vuelta después mientras que Russell, tiene una brecha mucho más significativa.

Vuelta

33

La carrera está obligando a todos a gestionar los neumáticos, pero Verstappen ya está preguntando por radio cuál es el estado de sus gomas.

Vuelta

32

No hay manera de que Leclerc pueda superar a Ocon. El monegasco, que está en la sexta plaza tras una gran remontada, está perdiendo demasiado tiempo con el francés y lo peor, es que rodando con aire sucio está dañando mucho los neumáticos.

Vuelta

31

Sainz ya está por debajo de los ocho segundos con Verstappen. El madrileño continúa recuperando poco a poco y lleva unas gomas más frescas para el final de carrera. Ahí debería tener más ventaja que el Red Bull.

Vuelta

30

Leclerc está en zona de DRS con Ocon, pero está teniendo muchas dificultades para superarle. El francés se está defendiendo muy bien e incluso está comenzando a desesperar al piloto de Ferrari.

Vuelta

29

Alonso ha salido séptimo tras el cambio de gomas. En total el asturiano ha perdido tres posiciones en su paso por el pit lane y ahora mismo está justo por detrás de un Leclerc que está intentando superar al otro Alpine.

Vuelta

28

¡¡Cambio de gomas para Alonso!! Ahora sí, Alpine ha decidido parar al asturiano para calzar un juego de duros con el que tratará de ir hasta el final. A priori, en los últimos compases de carrera debería tener alguna ventaja.

Vuelta

27

Sainz sigue encadenando vueltas rápidas, pero de momento no son lo suficientemente competitivas como para poder recuperarle tiempo de manera rápida a Verstappen. El neerlandés tiene un margen de ocho segundos.

Vuelta

26

A pesar de haber perdido la posición con Sainz y Hamilton, el ritmo de Alonso no es demasiado lento para el número de vueltas que llevan sus neumáticos. El asturiano sigue aguantando en pista y Russell, no tiene tan fácil el recuperarle terreno.

Vuelta

25

Sainz le ha recuperado casi un segundo a Verstappen desde que ha comenzado a rodar en aire limpio. Sin embargo, esa ventaja no es suficiente para llegar arriba teniendo una brecha de nueve segundos como la actual.

Vuelta

24

Hamilton también ha superado a Alonso. El asturiano ni siquiera ha podido defenderse y consciente de ello, ni siquiera ha hecho perder tiempo al británico. De momento sigue con la goma media.

Vuelta

23

Carlos Sainz ya está de nuevo en la segunda posición. El madrileño no ha tardado nada en deshacerse de Fernando, pero su brecha con Verstappen es de casi diez segundos.

Vuelta

22

En apenas una vuelta, Sainz le ha recuperado dos segundos a Fernando. El asturiano es el único que sigue calzando la goma media ya que de momento, Alpine no le ha querido parar.

Vuelta

21

¡¡Sainz ha pasado por el pit lane!! El madrileño ha cambiado los neumáticos al duro y ahora, falta ver cuánto es el tiempo que se ha dejado con Verstappen.

Vuelta

20

¡¡Abandono de Mick Schumacher!! El alemán se ha salido en la zona donde se ha aparcado anteriormente Pérez y de nuevo, se pone en pista un virtual safety car que puede aprovechar Sainz.

Vuelta

19

Por detrás el Ferrari de Leclerc está recuperando posiciones. Leclerc está en la décima posición, muy pegado a Bottas. De momento ha recuperado nueve plazas y está en zona de puntos.

Vuelta

18

La ventaja de Sainz ya es inferior a los cinco segundos con Verstappen. Sigue recuperando terreno el piloto de Red Bull y en Ferrari ya están pensando en pararle.

Vuelta

17

Verstappen le ha recuperado cerca de medio segundo a Sainz en la última vuelta. Es evidente que el madrileño tiene menos ritmo pero al menos, consigue neutralizar la ventaja de Max en el último parcial.

Vuelta

16

¡¡Verstappen ya está por delante de Alonso!! No le ha costado nada al Red Bull superar al asturiano y ahora, va a por Sainz. Tiene mucho más ritmo rodando en solitario tras el cambio de neumático.

Vuelta

15

Verstappen está ya encima de Fernando Alonso. El neerlandés viene con un ritmo imparable y las gomas del asturiano están muy castigadas. No tardará mucho en intentar el adelantamiento.

Vuelta

14

No ha durado demasiado la defensa de Ocon… El francés ha intentado defender la posición, pero después de un primer intento Hamilton ha aprovechado el DRS para superar al Alpine en recta.

Vuelta

13

Le piden a Carlos Sainz que pase al modo ataque. El madrileño estaba conservando las gomas hasta ahora, pero va a subir el nivel para tratar de evitar que Verstappen recupere terreno.

Vuelta

12

Hamilton ha sido otro de los que ha entrado a montar la goma dura y Alonso le ha preguntado al equipo si el británico había perdido posiciones. Le confirman desde el muro que sí y que, precisamente, tiene por delante a Ocon. El francés ya sabe que tiene que defenderse con todo.

Vuelta

11

¡Sí han cambiado la jugada en Red Bull! Verstappen ha pasado por el pit lane para cambiar las gomas y ahora, el neerlandés calza el duro para tratar de ir hasta el final.

Vuelta

10

El abandono de Pérez ha obligado a sacar un virtual safety car. Veremos si los equipos deciden cambiar de estrategia y aprovechan la ventana que deja el coche de seguridad.

Vuelta

9

¡¡Abandona Sergio Pérez!! El mexicano ha reportado por radio problemas de motor y ha aparcado el Red Bull en el segundo sector. Desde el equipo le han pedido que apague motor inmediatamente.

Vuelta

8

La ventaja de Verstappen con Sainz ha caído de los tres segundos. El ritmo entre ambos es muy similar, con una pequeña ventaja para el madrileño y será clave la degradación de los neumáticos.

Vuelta

7

¡¡Otra vuelta rápida de Sainz!! El madrileño se acerca a Verstappen aunque, en el vuelta a vuelta, la ventaja que le gana al neerlandés no es demasiado significativa.

Vuelta

6

Alonso ha conseguido sacarse a Hamilton de la zona de DRS. El español, una vez más, está haciendo una defensa perfecta y al menos en estas vueltas tiene algo de margen.

Vuelta

5

Hamilton también está presionando a Fernando, pero el asturiano se está pudiendo defender del piloto de Mercedes gracias al DRS que le da su diferencia con el monoplaza de Sainz.

Vuelta

4

En las primeras vueltas Carlos se ha dejado tres segundos con Verstappen. Ahora falta ver cuál es el ritmo del Ferrari rodando en aire limpio ya que en entrenamientos, estaba a la altura del Red Bull.

¡¡Sainz ya está por delante de Alonso!! El madrileño tenía mucho más ritmo que el de Alpine y no ha tardado nada en superarle. Lo positivo para Carlos es que no ha cedido demasiado con la cabeza.

Vuelta

2

La situación que hay ahora mismo sobre el asfalto es la que quería evitar Sainz a toda costa. El madrileño sigue cediendo tiempo con el Red Bull y necesita del DRS para poder superar al asturiano.

Vuelta

1

Verstappen le ha ganado algo más de un segundo a Alonso. La salida del neerlandés le ha dado mucha ventaja y está liderando con mucha comodidad.

¡¡Arranca la carrera!! La salida ha sido muy tranquila y no ha habido cambios en cabeza. Parecía que Alonso podía perder la posición con Sainz, pero finalmente el asturiano conserva el segundo. as.com

Por Carmen Ruiz