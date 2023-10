Cardi B sufrió un percance con su vestido durante vuelo en avión

Además de videos graciosos y bailes, TikTok parece ser una fuente inagotable de life-hacks o trucos para la vida cotidiana. Eso lo sabe bien Cardi B.

La cantante de “I like it” compartió en sus redes sociales un gracioso video en el que queda en topless por culpa de un percance con su vestido. Ella se lo tomó con humor.

So my stylist wasn’t on the plane with me so Patience and my makeup artist did this TikTok hack to take my dress in… would you try this??? Teamwork make the dream work!!! pic.twitter.com/C4e4HSQscr