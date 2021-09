Tras cinco días llenos de acción, vientos y duras competiciones entre talentos locales e internacionales, Carambola Surf House, liderado por el chileno Manuel Selman, obtuvo primer lugar a mejor equipo Overall en la 17 edición del festival del viento y las olas, Master of the Ocean 2021.

El conformado por El Cocotazo consiguió el segundo puesto, seguido de el Internacional. En las categorías Surf femenino, Valeska Schneider (Alemania) resultó la ganadora, mientras, en Surf masculino, lo obtuvo, Gianmarco Oliva (Italia).

En una exitosa jornada, que contó con el patrocinio oficial del Ministerio de Turismo, además, del deporte acuático, se desarrollaron actividades comunitarias realizadas por la Organización Happy Dolphins.

En Sup femenino Tracy Shay,(USA) logró el primer puesto y Daury Reynoso, en masculino. Para la serie Kite femenino resultó ganadora Inma Nin Franch (España), y en masculino Manuel Selman.

Marcus Bohn, fundador de Master of the Ocean, agradeció el apoyo constante recibido del Ministerio de Turismo al evento y al desarrollo de Cabarete, para impulsar los deportes acuáticos y las actividades en favor de la juventud, bautizado este municipio, como la “Capital Mundial de las Olas y el Viento”.

Selman, surfista olímpico de Tokio 2020, estuvo entre los tres primeros lugares en Surf, wing foiling y kite mostrando mucha destreza con sus habilidades de Water Man.

Mientras Adeury Corniell, campeón olímpico juvenil de freestyle, demostró una impresionante variedad de maniobras de esta modalidad en excelentes condiciones de viento durante las series de Expression Sessions Kite.

Para asegurar un efectivo cumplimiento de los protocolos de bioseguridad anti covid, este año los organizadores han trabajado de la mano con las autoridades locales : Ministerio de Defensa, Salud Pública, POLITUR y Ministerio de Medio Ambiente.

Esta nueva edición de Master of The Ocean tuvo el patrocinio además, de Happy Dolphins DR, American Airlines, Natura Cabaña, Cable del Norte, Condor, Inspire DR, Kymera DR, Storboard, Millenium, Ultravioleta, Viva Windham, Corona, 321-Take Off, Gingerly Protector Solar y la Embajada de Alemania en República Dominicana.