El popular cantante ecuatoriano José Corozo Hernández, cuyo nombre artístico es Okan Yoré, se encuentra en el país promocionando su más reciente tema titulado “Amores prohibidos”, una atractiva propuesta musical, en el género salsa, que se puede encontrar en todas las plataformas digitales.

“Estoy muy agradecido de la aceptación que he tenido del público dominicano. Me encanta el calor humano y la amabilidad con que me han tratado en todos los lugares en los cuales he llevado mi música”, comentó Yoré, quien cuenta con 20 años de trayectoria artística y cuyo nombre significa “Corazón ancestral” en el dialecto africano yoruba.

Con respecto al sugestivo título del tema, el también reconocido actor explicó que fue escogido porque “en el mundo existen tantas personas enamoradas que no están juntas y tantas personas juntas sin estar enamoradas, que los amores prohibidos jamás van a pasar de moda”.

De igual manera, “Amores prohibidos”, cuya autoría es del propio Yoré, con arreglos de Pedro Chinga, está acompañado de un sugestivo audiovisual que fue realizado por la compañía Eternal Image.

“Es un video que, de manera sutil, muestra todo lo prohibido y cuya grabación resultó una experiencia fantástica, debido a la excelente dirección que tuvimos”, acotó el artista.

Entre los numerosos premios obtenidos en Ecuador, Oken Yoré recibió, de parte de la municipalidad de Guayaquil, el premio “Ganadores del Carnaval”, junto al Grupo Promedio 20, por igual, fue galardonado por la Sociedad de Autores y Compositores del país sudamericano como el “Mejor Autor y Compositor en el Género Tropical Popular 2014”.

Los interesados en seguir la carrera de este talentoso artista, pueden hacerlo a través de sus redes Okan_yore – Instagram, Okan yore – Facebook, Okan yore – YouTube y Okan yore – Tik Tok.