Canelo se da un baño de pueblo, pero no le alcanza para noquear a un rocoso Ryder

Saúl ‘Canelo‘ Álvarez expuso su título mundial indiscutido de peso supermediano frente al británico John Ryder, en una pelea celebrada este sábado en el estadio Akron, en Zapopan, en el estado de Jalisco.

El mexicano se impuso por decisión unánime del jurado por 120-107, 118-109 y 118-109 a su favor.

El boxeador completó los doce asaltos derribando en dos ocasiones a su rival. No obstante, no pudo noquearlo al final de la pelea.

Miles de aficionados abarrotaron el estadio para ver al púgil mexicano pelear en su tierra natal después de casi 12 años de no luchar en México. En su último combate en tierras aztecas, Álvarez ganó el título ‘superwélter’ del Consejo Mundial de Boxeo, tras vencer por nocaut en el quinto asalto a Kermit Cintrón.

CANELO ALVAREZ GETS THE WIN OVER JOHN RYDER IN MEXICO! 🇲🇽#CaneloRyder pic.twitter.com/2hmWcj2B8Z