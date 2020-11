Desde hace 168 años los partidos demócratas y republicanos han dominado el escenario político estadounidense, pero existen decenas de partidos políticos e igual cantidad de candidatos presidenciales que participan en los torneos electorales, y en las elecciones de este martes hay decenas de ellos por diferentes organizaciones.

Los centros de votación estarán funcionando a partir de las 6:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche.

Los partidos demócratas y republicanos, que llevan como candidatos a Joe Biden y Donald Trump, han convertido el sistema político estadounidense en bipartidista, porque se alternan en el poder desde 1852.

Otros candidatos presidenciales son Jo Jorgensen por el partido Libertario; Howie Hawkins por el Verde; Roque de la Fuente, por La Alianza; Don Blankenship por Constitución; Gloria La Riva, por Socialismo y Liberación; Brian T. Carroll, por Solidaridad Americana; Brock Pierce, por el Independiente, y Phil Collins por Prohibición.



Asimismo, Blake Huber, por el Voto Aprobatorio; Darío Hunter, por el Progresista; Joseph Kishore, por la Igualdad Socialista; Bill Hammons, por La Unidad; y Jerome Segal, por Pan y Rosas, entre otros.

De los 328,239,523 habitantes que tiene EE.UU. hay 231,884,208 registrados oficialmente para ejercer el voto, de esa cantidad el estado de NY suma 11 millones 701,136 sufragantes, y de estos corresponden a la Gran Manzana 4 millones 666 mil 535 electores, y de eso, el partido demócrata tiene 3,617,982, el republicano posee 530,235 y la diferencia de los 518 mil 318 votantes pertenecen a otros pequeños partidos políticos.

En la Gran Manzana votaron anticipadamente 1,119,056 y en todo el país 96 millones 504,163, según publicaciones del “Proyecto de elecciones de Estados Unidos” que dirige el profesor Michael McDonald, de la Universidad de Florida.

Entre los hispanos que aspiran a reelegirse o por primera vez a una posición electiva, figura el primer y único dominicano ante el Congreso de los EE.UU., el dominicano Adriano Espaillat, quien ha contagiado a miles de votantes del Alto Manhattan y El Bronx con el llamado “Pasito de Adriano.”

Asimismo, del total de 63 sillas senatoriales en el estado de NY, figuran los demócratas Gustavo Rivera por el distrito 33-Bronx; Luis Sepúlveda por el 32-Bronx; José M. Serrano Jr. por el 29-Bronx; Julia Salazar por el 18-Brooklyn; Jessica Ramos, demócrata, y Jesús González, republicano, por el distrito 13-Queens; y Mónica Martínez, por el 3-Long Island.

Más mujeres aspiran a cargos de poder, un reflejo de la tendencia en el resto del país. Las mujeres jóvenes procedentes de comunidades inmigrantes y latinas son parte del aumento significativo de candidatas que buscan un lugar en las cúpulas de poder político tradicionalmente dominadas por hombres.

The Center for American Women and Politics (CAWP) de la Universidad de Rutgers, señala que al menos 75 latinas figuran en la papeleta como candidatas al Congreso en 2020, incluidas 72 para la Cámara de Representantes y tres para el Senado de los Estados Unidos. Este sería el mayor número de latinas que se han postulado para la Cámara o el Senado, en general y en ambos partidos, en un solo año electoral.

En este 2020 se conmemoraron los 100 años de la 19a enmienda, que otorgó el derecho al voto de las mujeres en los EUA.

La vigésima segunda enmienda a la Constitución establece que una persona no puede ser elegida para la presidencia más de dos veces. Estas elecciones serán las quincuagésimo novenas (59) celebradas en EE.UU. Además, se eligen 34 senadores y la totalidad de la Cámara de Representantes.

Por Ramón Mercedes