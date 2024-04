Candidato de FP a diputado ultramar en C1 EEUU  Ramón Tallaj  Junior afirma su campaña está donde Dios la quiere

Miguel Cruz Tejada

NUEVA YORK._ El candidato a diputado en ultramar del partido Fuerza del Pueblo (FP), empresario Ramón Tallaj Junior, dijo que en la recta final su campaña está donde Dios quiere y hace rato que le puso el piloto automático y le entregó eso a Dios”.

“En el Netflix de papá Dios, la temporada de Ramón Tallaj Junior hace rato que pasó, si él me quiere ahí, ahí yo voy a estar”, agregó el aspirante un militante católico a carta cabal y miembro de del núcleo élite de la iglesia católica “Los Caballeros del Sepulcro”, cuya misión es velar por la preservación de la tumba de Jesucristo en todo el mundo.

“Si él no me quiere ahí, no voy a estar, ahora, en la recta final de la campaña el trabajo se está haciendo 24/7 horas al día, no hemos dejado de trabajar porque Nueva York es verde, porque en Nueva York hay que saber entender la idiosincrasia del dominicano en el exterior”, señaló el candidato.

“Nosotros somos protagónicos y hegemónicos para República Dominicana, los que sostenemos 12% del PIB dominicano y nosotros somos el futuro de la nación”, explicó Tallaj Junior.

“Ahora con la buena benevolencia porque también somos una autoridad en el voto”, añadió.

Sostuvo sentirse confiado en Dios porque está haciendo el trabajo correcto sin tener que ofrecer cargos ni promocionar dinero ni que va a prometer.

“Sin promesas, sencillamente por convicciones de que nosotros somos tres trabajos, conlleva hasta la frente, sin la familia, con la vuelta, recortando cuarenta cabezas al día, 10 horas en Uber, que nosotros somos los que pagamos los colmados, los motoconchos, las matrículas en la universidad, los paqueticos de celulares, que somos protagonistas y hegemónicos y estamos listos para ser incluidos”, subrayó el candidato de FP.

“Y que el ministerio y cualquier cosa que ampare como institución del estado, la apoyamos y la necesitamos para no seguir aquí dando palos sin rumbos y pasando todas las inclemencias del tiempo para que solamente nos llamen remesas o bregadores”, indicó Tallaj Junior.

“Aquí hay gentes serias y formal, listos para avanzar e inyectarle al mundo a República Dominicana”, afirmó.

Sobre sus posibilidades para ganar la diputación, dijo que es imposible de predecir pero está muy bien posicionado.

“El político ve más que la suma de sus dirigentes, y la gran mayoría nos apoya gracias a Dios y al trabajo de convicciones, no de ofertas ni demanda mercantil, sino por las condiciones que quieren ellos para elegir a su candidato”, subrayó.