Evo Morales, el ausente protagonista de las elecciones en Bolivia, ha anunciado desde Buenos Aires, antes de conocerse los resultados oficiales, que su candidato, Luis Arce, Lucho, será presidente del país, al haber vencido en primera vuelta.

«Hermanos de Bolivia en el mundo, Lucho será nuestro presidente. A nuestra patria, al camino del desarrollo económico, político y social y especialmente aportará al crecimiento económico. A la distancia quiero hacer llegar mis hermanos Lucho y David mis más sinceras felicitaciones”, ha dicho Evo Morales,, quien huyó de Bolivia hace casi un año tras las acusaciones de fraude electoral y las movilizaciones en las calles.

El ex presidente de Bolivia se basa en las proyecciones basadas en sondeos a pie de urna para el canal privado Unitel, que anticipa que Luis Arce, candidato del Movimiento al Socialismo (MAS) y ex ministro de Economía con Evo Morales, ha logrado el 52,4% de los votos, con lo que no necesitaría una segunda vuelta, si los resultados oficiales confirman este dato .

El centrista Carlos Mesa, líder de Concentración Ciudadana, habría obtenido un 31,5% de los apoyos, y en tercer lugar quedaría el ultraconservador Luis Fernando Camacho, de Creemos, con un 14,1%. Los sondeos previos a la celebración de las elecciones anticipaban una ligera ventaja del MAS que iba a hacer necesaria una segunda vuelta.

Desde La Paz, Luis Arce se ha proclamado vencedor en una intervención retransmitida en Facebook Live: «Todos los bolivianos hemos dado pasos importantes. Hemos recuperado la democracia y la esperanza con una jornada pacífica tranquila, en la que gran parte de los bolivianos han respondido con su voto».

#AsíDecidimos2020 | Conteo rápido al 95%

MAS: 52.4%

CC: 31.5 %

CREEMOS: 14.1%

FPV: 1.6%

PAN-BOL: 0.4%

Datos no oficiales pic.twitter.com/CeGNwx1Ivd — Unitel Bolivia (@unitelbolivia) October 19, 2020



A su vez, Arce ha prometido que va a gobernar para todos los bolivianos. «Nuestro compromiso es trabajar y llevar adelante nuestro programa. Vamos a gobernar para todos los bolivianos. Vamos a construir un gobierno de unidad nacional, vamos a construir la unidad de nuestro país».

«Vamos a reconstruir nuestro proceso de cambio sin odio y aprendiendo de nuestros errores», ha añadido Luis Arce.

La presidente interina Jeanine Áñez ha reconocido en su cuenta de Twitter que los datos actuales, a falta del recuento oficial, indican que han ganado los candidatos del MAS. «Felicito a los ganadores y les pido que gobiernen pensando en Bolivia y en la democracia».

En una entrevista en El Independiente, el ex presidente Jaime Paz Zamora, de la llamada «generación de la democracia», anticipó cómo la solución a la gran polarización del país sería un gobierno de concertación nacional. «La transición viene ahora, con el gobierno que se elija», remarcaba, al tiempo que expresaba su esperanza en que el MAS haya aprendido de los errores cometidos.

Evo Morales se refugió en México después de que el Ejército boliviano le sugiriera dejar el cargo, dada la tensión en las calles después de las acusaciones de fraude en las elecciones en las que pretendía un nuevo mandato, tras casi 14 años como presidente.