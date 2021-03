Manifestantes a favor de la inclusión de las 3 causales en el Código Penal cumplen una semana acampando frente el Palacio Nacional y han permanecido en pie de lucha bajo el reclamo de que el Presidente cumpla su promesa de gobierno de aprobar las 3 causales en el Código Penal. Comentan que es grave que a tan solo 7 meses de su toma de posesión esté incumpliendo un compromiso de gobierno que aseguró “El gobierno del Cambio”.

La lucha arrastra una historia de postergación de los derechos fundamentales de las mujeres. Las y los manifestantes advierten que tratar el tema en una “ley especial” es otra distracción que ya se ha utilizado en el pasado. “Hace 20 años, cuando se exigió que fueran incluidas en la Ley General de Salud, se pidió que se dejara para el Código Penal; ahora no aceptaremos más postergaciones, deben ir en el marco de la legislación que declara las excepciones de lo que es penado por la ley, en el Código Penal”, explicaron.

Sostuvieron que la “ley especial” es una evasión a su responsabilidad legislativa de y que la urgencia de aprobación del Código Penal debe ser orientada a dotar al país de un código basado en la protección de los derechos de más de la mitad de la población

“El largo recorrido del Código Penal y las excusas recibidas para evadir la responsabilidad jurídica de legislar a favor de los derechos nos invita a pensar ¿es realmente el tema de las tres causales “el problema” del código penal? y ¿hasta donde llega el poder de las iglesias que deciden las políticas públicas del país?” Comentan que es inconcebible que a estas alturas de la historia social y política, el pueblo dominicano siga siendo manipulado y engañado con la falsa de “la separación de poderes”, cuando los intereses de estos grupos actúan desde la sombra, que no pagan impuestos y que reciben cuantiosos beneficios por parte del Estado.

Mantienen que estos poderes no pueden continuar determinando el progreso de la salud, el avance hacia la prevención y el conocimiento oportuno a la sociedad en general, porque no son Estado y siguen insistiendo en la imposición teológica. Por estas razones no es casualidad que República Dominicana es el país con mayor índice de embarazos en adolescentes de latinoamérica y en 2020 tuvo un incremento de muertes maternas de un 20%.

La Republica Dominicana ocupa de los más altos números de feminicidios de la región, lo más grave de todo, hasta hace dos meses en nuestras leyes versaban la legalidad de la violación infantil, reconocida como “matrimonio”, la evidencia misma de la repetición en la actitud cobarde de los que pretenden “salvar” a este país.

Es por estas razones que afirman, que el campamento ¡sigue! y ha recibido el apoyo no solo de la ciudadanía sino también de funcionarios como la ex vicepresidenta y actual directora de la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, la senadora Faride Raful, el senador Antonio Taveras, el diputado José Horacio Rodríguez, el diputado Juan Dionicio Rodríguez, el diputado Bolívar Valera (Boli), la ministra Geanilda Vazquez, la viceministra Administrativa Presidencia Dilia Leticia, la viceministra de Cooperación Internacional Olaya Dotel, Max Puig vicepresidente ejecutivo del Consejo para el Cambio Climático.

Así como también apoyo de personalidades como el expresidente del Colegio Médico Dominicano Senén Caba, las periodistas Altagracia Salazar, Carolina Santana, el cineasta José María Cabral, la activista Paloma Rodríguez, Doña Rosa madre de “Esperancita” y organizaciones religiosas como Alianza Cristiana Dominicana, Católicas por el derecho a decidir, Núcleo de apoyo a la Mujer, la Red de defensoría de mujeres y jóvenes.

“Una semana acampando frente al Palacio Nacional no es nada, nosotras llevamos años movilizándonos por nuestros reclamos y no aceptaremos que nos sigan instrumentalizando para fines electorales para después jugar con la vida de las niñas y las mujeres dominicanas.” dice una de las manifestantes que se propone esperar de nuevo la salida del sol frente al Palacio Nacional. El campamento sigue y seguirán las actividades culturales, este viernes habrá un concierto dirigido por la comunicadora Hony Estrella donde estarán cantantes que se han solidarizado con la causa entre ellos: Janio Lora, Marel Alemany, SNENIE, LUITOMÁ y otros.