Santo Domingo.- Falleció la mañana de este viernes el camarógrafo Alex Villegas tras una ardua batalla contra el cáncer de pulmón, estuvo ingresado en el Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares, (Incart).

Los restos de Villegas, a quien le sobreviven su esposa y dos hijos, serán expuestos en la funeraria San Ramón, de Sabana Pérdida, Santo Domingo Norte.

El camarógrafo laboró en Telemicro, Proceso, en el Comité Olímpico Dominicano y otros medios.

El Círculo de Reporteros Gráficos (CRGTV) y todas las filiales lamentaron la muerte de Villegas. Su presidente, Corpus Montero, dio la condolencia a Heidy Magdelin Burgos de Villegas a quien le externó todo el apoyo de cada uno de los miembros de la institución.

“Alex, fue una persona digna de respetar, querido por todos, usted no se imagina como están sus compañeros por esa irreparable pérdida, las lágrimas y el dolor es inmenso, Alex Villegas fue un compañero ejemplar”, dijo Montero.

De su lado, la primera dama Raquel Arbaje confesó que no ha parado de llorar tras enterarse del deceso del joven a quien había visitado tras una solicitud suya.

“Amigos, anoche no pude dejar de llorar porque me entero por su hermano, que Alex Villegas, el joven quien me honró pidiéndole que le visitara, falleció”, escribió en Twitter.

Dijo que ella y el Estado se pusieron al servicio de su familia.