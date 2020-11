El ligamayorista panameño Johan Camargo, proclamó al integrarse a las Águilas Cibaeñas, que viene a trabajar duro como todos saben que lo hace, en un equipo que se ha ganado su corazón por lo aguerrido y competitivo que son.

Camargo, quien repite una vez más como refuerzo de los amarillos hizo su aseveración hablando en una rueda de prensa virtual, organizada por Comunicaciones y Prensa de las Águilas Cibaeñas anoche, previo a la postergación del partido Estrellas –Águilas a causa de la lluvia en el Estadio Cibao. El panameño que ya ha reforzado varias veces a los aguiluchos, llegó el sábado y de inmediato se realizó la PCR, y comenzó a integrarse al protocolo de salud, para poder entrar desde el lunes a ponerse en forma afirmando que “aún no sé pero en algún momento entraré en acción”.

El fogoso jugador, quien fue pieza clave en la corona número 21 obtenida por el conjunto en la temporada 2017-2018, también reveló que lleva en el corazón la ciudad de Santiago, por lo que para él tiene mucho significado estar de nuevo con el jersey de las Águilas Cibaeñas. “Santiago es como mi segunda ciudad, y que te digo, volver a darle esa emoción a la gente, estar con ellos es de mucha alegría para mí y el hecho de que estemos aquí es para dar gracias a Dios todos los días”, dijo al contestar una pregunta de la prensa. Agregó “lo que quiere el fanático es la corona y bueno eso es lo que Camargo siempre trae, su juego para ganar y dar lo mejor de mi”.

Se le cuestionó sobre la posición que viene a jugar en el campo y afirmó que se adaptará a las necesidades del equipo. “Bueno sí, siempre estaré disponible para dar una victoria a las Águilas, yo sé que la tercera base es la posición que a uno le gusta, pero siempre y cuando se dé el chance yo siempre estaré ahí para sacar la mejor victoria para el equipo”. Johan visualiza a las Águilas como una familia, al tiempo que se definió como una persona social y positiva.

Sobre su participación este año en Grandes Ligas con los Bravos de Atlanta, el jugador dijo que para él y para todos no ha sido fácil pasar esta situación de pandemia, “son momentos que te enseñan, no seré ni el primero ni el último que pasa por lo bueno y lo malo, siempre se aprende, se saca lo positivo y lo negativo se deja en el pasado”. En el béisbol de las Grandes Ligas sigue perteneciendo a los Bravos y aunque en este 2020 fue una temporada recortada considera que tuvo momento de altas y bajas, por eso espera completar aquí parte de los partidos que no se pudieron jugar por el Covid-19.