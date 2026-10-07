Cámara y Clúster Turístico acuerdan impulsar fortalecimiento de ecosistema turístico y empresarial de Santo Domingo

El convenio, firmado por Lucile Houellemont y Juan Manuel Martín de Oliva, contempla la promoción de espacios de Networking y la identificación de oportunidades para proyectos conjuntos.

SANTO DOMINGO, República Dominicana. La Cámara Santo Domingo y el Clúster Turístico de Santo Domingo firmaron un acuerdo de colaboración para articular capacidades, conocimientos, experiencias orientadas al fortalecimiento del ecosistema turístico y empresarial, que permitan generar nuevas oportunidades de negocios y promuevan el desarrollo sostenible en la ciudad.

Para lograr los objetivos del acuerdo, que fue firmado por Lucile Houellemont y Juan Manuel Martín de Oliva como representantes de ambas entidades, tanto la Cámara como el Clúster facilitarán conexiones institucionales y empresariales, intercambiarán información, identificarán oportunidades de colaboración, desarrollarán actividades conjuntas y estructurarán proyectos específicos dentro del ámbito de sus respectivas competencias, capacidades y objetivos institucionales.

La presidenta de la Cámara Santo Domingo, Lucile Houellemont, expresó que “este convenio permitirá coordinar acciones que hagan a Santo Domingo un lugar más atractivo para el turismo y los negocios, lo que consideró redundará en más beneficios para las empresas ya establecidas de la ciudad”.

Mientras que el presidente del Clúster Turístico de Santo Domingo, Juan Manuel Martín de Oliva, afirmó que “el turismo genera oportunidades mucho más allá de sus actividades directamente vinculadas. Conectar a las empresas de la ciudad con el sector turístico ayuda a fortalecer sus cadenas de valor y a ampliar los beneficios que esta actividad puede aportar a Santo Domingo”.

El acuerdo contempla la promoción de espacios de networking, encuentros, mesas de trabajo y actividades de intercambio de conocimientos, así como la identificación de oportunidades para proyectos conjuntos. En el acto de la firma participaron Fantino Polanco, vicepresidente ejecutivo de la Cámara Santo Domingo; Fabeth Martínez, directora ejecutiva del Clúster y representantes de los equipos técnicos de ambas entidades.

La Cámara Santo Domingo tiene como misión facilitar el hacer negocios en Santo Domingo y acompañar a las empresas durante su ciclo de vida y es una aliada estratégica en la creación, el fortalecimiento y la expansión de las empresas en la ciudad. Mientras que el Clúster tiene como prioridad posicionar a Santo Domingo como capital gastronómica del Caribe, impulsar su potencial como destino de reuniones y convenciones y promover la Ciudad Primada de América como destino patrimonial y urbano.