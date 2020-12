El presidente cede a la presión y firma la ley del segundo paquete de estímulos tras días de críticas a la espera de que el Capitolio vote un incremento de los pagos directos de 600 a 2.000 dólares

La mayoría demócrata en la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó este lunes a favor de elevar la cifra de los cheques individuales aprobados en el plan de estímulo de USD 900.000 millones. En concreto, se mostraron a favor de que el monto aumente de los USD 600 actuales a 2.000, tal y como lo había demandado el presidente saliente Donald Trump la semana pasada.

No obstante, la iniciativa tiene pocas chances de éxito en el Senado, donde numerosos miembros de la mayoría republicana se han pronunciado en contra de ella. Considerando que fue introducida de manera rápida en el Congreso, necesita al menos dos tercios de los votos para prosperar, y las posibilidades de conseguir al menos 18 votos republicanos (en el caso de que los 48 demócratas voten a favor) son prácticamente nulas.

Donald Trump, en una foto de archivo.SAUL LOEB / AFP



El monto actual es parte de un paquete de estímulo que Trump calificó la semana pasada como una “desgracia”, y que insinuó no firmaría si este no era elevado a la cifra propuesta por los demócratas. No obstante, el domingo a la noche finalmente aprobó la legislación -ante la posibilidad de que numerosos beneficios instaurados durante la pandemia expiraran, lo mismo que los fondos gubernamentales- y dijo que el Senado “comenzaría el proceso para una votación” acorde a sus demandas. “Mucho más dinero está en camino”, agregó el mandatario en un comunicado.

Más allá de ello, el líder de la bancada oficialista Mitch McConnell, lo mismo que otros senadores, han mostrado preocupación por la erogación fiscal que la decisión implicaría. De hecho, en un comunicado posterior, McConnell se limitó a dar las gracias a Trump por firmar el proyecto de ley y no mencionó ningún posible voto de los senadores para hacer cambio alguno.

Más allá de ello, aún si el Congreso no aprueba una medida de esta naturaleza en los próximos días, el presidente electo Joe Biden ha anticipado su voluntad de influir para lograrlo.

El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell. Foto: REUTERS/Ken Cedeno



Además de los cheques individuales, el paquete aprobado el domingo incluye : la extensión de los beneficios de desempleo, pasando por programas de préstamos a pequeños negocios, estímulos para teatros y salas de concierto, fondos para escuelas y guarderías, asistencia en programas de nutrición, programas de ayuda con la renta y fondos para vacunación.

De efectivamente no elevarse el monto, el estímulo será de 600 dólares para cada familia que durante el último ciclo impositivo haya facturado hasta 75 mil dólares por adulto al año. Aquellos que individualmente hayan facturado más de 99 mil dólares el año pasado no recibirán el estímulo. Además, las familias de ingresos más moderados recibirán hasta 600 dólares extra por cada niño que tienen a su cargo.

Los inmigrantes indocumentados que declaran impuestos recibirán su dinero de estímulo del mismo modo que quienes tienen un número de seguridad social. Pero sus dependientes (parejas que no trabajan, hijos menores de edad o con discapacidad) no serán contemplados si no tienen número de seguro social.