Cacería en Connecticut tras la captura de dominicano que asesinó a tiros una madre y su hija disparando desde un vehículo

Miguel Cruz Tejada

NUEVA YORK._ La policía de Hartford en Connecticut desató desde ayer miércoles una fiera cacería tras la captura del dominicano Lance Morales (Macho), acusado de asesinar a una madre y su hija en una calle de esa ciudad mientras disparaba desde el vehículo que abordaba y en el que escapó de la escena.

Las víctimas, Jesiah Mercado, la madre de 20 años y Messiah Díaz su hija de 4, residentes en Springfield (Massachusetts), cayeron abatidas cuando Morales disparaba desde su carro Infiniti Q70, color blanco y placa 3NE-B35, reportó el canal WFSB.

Morales, residente en el pueblo de Waterbury en Connecticut se había enfrascado en una discusión por su carro poco antes de matar a las víctimas.

La policía dijo que cree que se trata de una matrícula mal utilizada y que Morales tiene acceso a varios vehículos.

Una tercera víctima no identificada también resultó herida y se mantiene estable y sin riesgo de morir en el hospital de Hartford.

La policía cree que el tiroteo se produjo a raíz de una disputa por un vehículo pero no ofreció más detalles.

Se emitió una orden de captura contra Morales, y la policía lo califica como armado y peligroso.

“Creemos que el vehículo de nuestra víctima se detuvo junto al vehículo del sospechoso, quien abrió fuego contra el vehículo e hirió a nuestras víctimas”, dijo el teniente Aaron Boisvert, de la policía de Hartford.

En el vehículo se encontraban cuatro personas cuando el tirador abrió fuego. El conductor resultó ileso y trasladó a las víctimas al hospital.

La policía dijo que el tiroteo ocurrió en la avenida New Britain entre las calles Monroe y Zion.

La policía dijo que está trabajando activamente para identificar el vehículo en el que se encontraba Morales y recopilar más detalles sobre el incidente.

“Todas las unidades y detectives disponibles en la ciudad están intentando llevar a cabo esa tarea en este momento”, dijo Boisvert.

La última dirección conocida de Morales fue en Waterbury.

Morales tiene antecedentes penales y la policía recomienda al público no acercarse a él, sino llamar al 911.

Se enfrenta a cargos que incluyen dos de asesinato.

El jefe de policía de Hartford, Kenny Howell, se dirigió directamente a Morales en una conferencia de prensa y le dijo: “Lance, no tienes otra opción que ahorcarte en el Departamento de Policía de Hartford por los horribles crímenes que has cometido. Esto ha tocado el corazón de Hartford. Has acabado con las vidas de una bebé y su madre. No toleramos eso en esta ciudad”.

Delia Mendoza dominicana que ha vivido en la zona durante 25 años dijo que el doble homicidio marca otro acto de violencia en la comunidad.

“Todos los días hay peligro: tiroteos, drogas”. “No, no es seguro en esta zona”.

Mientras la policía busca a Morales, el grupo Madres Unidas Contra la Violencia compartió un mensaje con la comunidad.

“La única manera de detenerlo es que la gente de la comunidad lo haga”, dijo el reverendo Henry Brown.