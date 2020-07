Cabañas y moteles reabren sus puertas este miércoles

El vocero de la Asociación Nacional de Dueños de Moteles y Cabañas, Octavio Luna, informó este martes que mañana miércoles se reabrirán todas las cabañas del territorio nacional, luego de varios meses cerradas debido a la propagación del COVID-19 en el país.

En ese sentido, aseguró que los servicios de habitación serán brindados con los protocolos de seguridad.

Durante el toque de queda establecido por el Poder Ejecutivo usuarios de las redes sociales han expresado sus opiniones respecto a que las cabañas estén cerradas, con el argumento de que es un lugar donde se mantiene el distanciamiento ya que solo van dos personas.

Asimismo, a inicios del mes de mayo la Asociación Nacional de Dueños de Moteles había solicitado al Gobierno la reapertura del sector que alberga a más de dos mil establecimientos en todo el país, “debido a que no representa un peligro de contagio del coronavirus, porque no se dan aglomeraciones de personas y los trabajadores no tienen contacto directo con los clientes”.