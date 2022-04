Miami, FL, 21 de abril de 2022.- (@MinayaPR) El reconocido pianista y compositor costarricense de 22 años, Pablo Esquivel Noel, presenta su nuevo álbum clásico contemporáneo titulado “Butterfly Effect” bajo la producción del reconocido Jorge Castro (Doctor Music).

Este es el primer álbum de Pablo en el que combina obras clásicas de grandes compositores, junto a tres obras contemporáneas de su autoría tituladas “Casa Caramelo”, “Mariposa” y “Respiro Joven”.

Sus composiciones están enfocadas en crear sanación y bienestar en la comunidad y colaborar en el crecimiento creativo y espiritual de sus oyentes.

El álbum fue producido junto al renombrado productor Jorge Castro quién también lo mezcló y masterizó en su estudio Doctor Music® en San José, Costa Rica.

Con más de 30 años de experiencia Jorge estuvo nominado al Latin GRAMMY® en la categoría de Mejor Álbum de Musica Clásica, además, ese mismo año recibió dos medallas en los Global Music Awards por su trabajo junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica y a los artistas Luis Safa, Fahed Mitre y Rubén Blades.

Sobre el Artista:

Pablo Esquivel Noel empezó sus estudios de piano a la edad de 8 años en el prestigioso Instituto Superior de Artes de Costa Rica. Dos años después en el año 2010 a la edad de 10 años fue aceptado en Julliard School of Music, razón por la cual sus padres tomaron la valiente decisión de mudar a toda la familia a la ciudad de Nueva York.

En el año 2018 Pablo se gradúa de Julliard y se muda a Boston donde completa un año en Berklee College of Music pero decide regresar a New York y seguir sus estudios de composición en Mannes School of Music junto a la profesora Missy Mazzoli.

El pianista se ha presentado en los escenarios más importantes del mundo dentro de los cuales destacan el Mercedes Benz Arena de Berlín donde se presentó junto a los renombrados pianistas Lang Lang y Herbie Hancock. El Carnegie Hall de New York, el Paul Recital Hall en el Lincoln Center (Juilliard, New York) el Alice Tully Hall, New York y el Teatro Nacional de Costa Rica.