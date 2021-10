En el caso de la arquitecta Leslie Rosado se han entretejido varias hipótesis no sólo por parte de los ciudadanos, los cuales han manifestado sus conclusiones sobre lo que pudo haber sucedido el pasado 2 de octubre con la muerte de la profesional en Boca Chica, sino que también algunos expertos cuentan con otras versiones de los hechos diferentes a la que presentó la Policía Nacional el pasado domingo.

Sin embargo, este jueves se destapó un nuevo elemento hasta ahora desconocido sobre el caso.

Un fuente ligada al proceso que se sigue contra los imputados Janli Disla Batista, el cabo de la Policía que es señalado de haber matado a Leslie de un disparo a la cabeza y el motoconcho que le acompañó manejando mientras perseguían a la dama ultimada con cuatro meses de gestación, Rafael Castillo Nova, y sobre la cual N Digital tuvo acceso, aseguró que éstos no son los únicos en el caso. Existe una supuesta tercera persona.

“(…) Ella (Leslie) lo rozó, ella lo rozó de lado, no lo chocó. Oye cómo fue: ella lo rozó de lado, él (el cabo) va en una motocicleta, perdió el control y se cayó. El choque que tienen es que chocó a otro motorista (…) pero ya tienen un detective privado cayéndole atrás. No (es) un implicado, sino que chocó porque ella misma frenó de repente (…) y ese no aparece”, narró la fuente.

Además, acota la fuente, no se trata de un camión de la Policía Nacional el que aparece en el video de cámara de seguridad que presenta parte de la persecución contra la arquitecta pasadas las 7:00 de la noche del sábado en Boca Chica. Se trata de una unidad de la Armada Dominicana, por lo que también a los supuestos marinos que andaban junto a Janli Disla y Rafael Castillo cayéndole atrás a Lesli y su hija, también están siendo investigados.

Esta versión coincide con lo dicho por Rafael Castillo, el motoconcho, que el día que se entregó a las autoridades dijo que era un vehículo de la Armada que andaba con ellos tras la yipeta de Leslie.

Este jueves se aplazó el conocimiento de solicitud de medidas de coerción contra Disla Batista, el cabo, y Castillo, hasta ahora los dos principales señalados por autoridades con relación al caso.