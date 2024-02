Bukele se defiende de las críticas del exterior: “Esta es la primera vez que El Salvador tiene democracia”

JUAN DIEGO QUESADA

Con la victoria más que asegurada en las elecciones que se han celebrado este domingo, Nayib Bukele ha defendido su gestión frente a las críticas del exterior: “Esta es la primera vez que hay democracia en el país”. El presidente de El Salvador, a punto de revalidar su Gobierno otros cinco años, ha animado a los salvadoreños a votarle en masa para continuar con el estado de excepción con el que se ha detenido a 70.000 personas en dos años y se ha derrotado a las principales pandillas del país, que prácticamente han quedado desarticuladas.

Bukele, en una rueda de prensa ofrecida en el hotel Sheraton Presidencial de San Salvador, se ha mostrado muy sensible con los que recogen las críticas de las organizaciones de derechos humanos o los señalamientos de que el país se desliza hacia el autoritarismo. “No hay dictadura, la gente está votando en democracia. El pueblo dice: no estoy oprimido, estoy feliz”, insistió en varias ocasiones. Antes, aseguró que no va a reformar la Constitución salvadoreña para incluir la reelección indefinida, pese a que ahora ha utilizado una interpretación dudosa de la carta magna para presentarse a un segundo periodo presidencial consecutivo.

Con gorra blanca y un polo Ralph Lauren de manga corta, defendió su gestión en materia de seguridad, el asunto que lo ha hecho tremendamente popular en El Salvador y garantiza su reelección sin ninguna discusión. “El Salvador tenía un cáncer con metástasis. El 85% del territorio estaba dominado por las pandillas. Hicimos cirugía, quimio, radioterapia y vamos a salir sanos, sin el cáncer de las pandillas. Resolvimos lo que nos estaba matando. Lo que viene ahora para El Salvador es un periodo de prosperidad”, dijo.

Insistió en que los salvadoreños tienen que refrendar en las urnas una mayoría de su partido en la Asamblea Legislativa para prolongar el régimen de excepción. Cuando él llegó al poder, comenzó a gobernar “el país más peligroso del mundo y ahora es el más seguro del hemisferio occidental”. Aseguró que en breve el pequeño país centroamericano tendrá datos parecidos a los de Canadá.

Se mostró muy crítico con los medios internacionales, que considera “enviados de George Soros”. Acusó al The New York Times, a EL PAÍS y a Univisión de no contar la realidad de la nación que gobierna. A la pregunta de este periódico de si compartía las palabras de su vicepresidente, que días antes había dicho al Times que el Gobierno estaba desmantelando la democracia, sustituyéndola por “algo nuevo”, Bukele dijo, visiblemente molesto, que tendría que escuchar la grabación de esa entrevista para estar seguro porque desconfía del periódico neoyorkino. “Nosotros no estamos sustituyendo la democracia porque El Salvador jamás tuvo democracia. Esta es la primera vez en la historia que El Salvador tiene democracia. Y no lo digo yo, lo dice el pueblo. La definición de democracia, la real, no la inventada por las élites, es demos y kratos, el poder del pueblo. No dice la élite o la ONG o el periódico Lo País. Dice el poder del pueblo, demos y kratos. El pueblo, demos, que tiene el poder, kratos, [dice] queremos un régimen de excepción. Queremos la política de seguridad del presidente”.

Defendió el haber aplicado soluciones propias, no las que se han utilizado en otros países. “Escuchamos las recetas del exterior, cuando nos desangrábamos y vinieron 50 años de sufrimiento. Ahora es nuestro tiempo de salir adelante”, dijo Bukele, de quien no hay duda de que volverá a ser presidente de El Salvador. Los salvadoreños han decidido de manera abrumadora que continúe en el cargo otros cinco años después de haber reducido al mínimo la violencia, la gran preocupación histórica del país. El Salvador queda en manos de Bukele.