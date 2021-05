Carta Pública de Renuncia al PLD

Señor: Charlie Mariotti

Secretario General del PLD



Señor Mariotti

Cortésmente, luego de saludarle, quien suscribe Hipólito Rafael Martínez, Martínez , Cédula de Identidad y Electoral número 031–0071710-1, miembro del PLD desde enero del 1993, Vice presidente del Comité Intermedio Marcos Antonio Núñez de Cienfuegos, Distrito Municipal Santiago Oeste, Ex Regidor del Santiago de los Caballeros del período 2006-2010, ex Candidato a Director Municipal ( alcalde) del PLD por Santiago Oeste en el pasado proceso electoral municipal del 15 de Marzo del año 2020, me permito presentar formalmente la Renuncia pública a la condición de miembro del Partido de la Liberación Dominicana.



La presente Renuncia reviste un carácter definitivo e inmediato, en razón de que estoy convencido de que lamentablemente el partido de la Liberación Dominicana, fundado y desarrollado por el maestro insigne de la Democracia Dominicana, el profesor Juan Bosch, ha mostrado en su cúpula dirigencial ( el danilismo) una actitud soberbia, altamente sectaria y de mala fe, contra todos aquellos miembros de la organización que no se arrodillan ante sus dictámenes.



Esas actitudes socavaron las bases de sustentación partidaria, desilusionaron a los dirigentes nobles de los barrios y comunidades, mataron la credibilidad de la población en el liderazgo peledeista, crearon las condiciones necesarias para muchas derrotas electorales que habrán de sobrevenirle, porque sencillamente, Se convirtieron en el testimonio anti histórico del boschismo , como práctica política en la República Dominicana.



En otras palabras, el PLD dejó de ser una organización política democrática, popular y progresista, convirtiéndose en un instrumento concentrador de la ambición desmedida de poder del círculo élite que la representa, desconectándose de los intereses legítimos de las grandes mayorías nacionales. Sencillamente, el PLD no tiene Futuro en la República Dominicana.

Nuestras acciones en la actividad política siempre privilegian el servicio a los demás, la participación democrática del pueblo y el Desarrollo integral de la Nación como objetivo supremo, valores y principios que ya no tienen cabida en el Partido De La Liberación Dominicana.



Ahora nos corresponde, con mayor pasión y la firmeza de los triunfadores dirigir los pasos políticos hacia el futuro para continuar construyendo un Porvenir promisorio, lleno de oportunidades reales para todos los que luchan por hacer posible la actividad política con valores y principios, en la que se respeten la Dignidad de todos los miembros , la participación democrática de la ciudadanía, la movilidad política en base al esfuerzo propio y la ocupación de los puestos partidarios y públicos en base criterios de trabajo realizado, lealtad partidaria y vocación de servicio a la población. La idea es seguir las labores que nos acerquen al cumplimiento de las aspiraciones revolucionarias de los padres fundadores de la República.



La Lucha sigue. Ni muerto renunciaremos a las ideas y principios en los cuales que creemos. De Ahora en adelante nos corresponde acompañar en cuerpo y alma a la Fuerza Del Pueblo (FP) y al doctor Leonel Fernádez, tres veces presidente de La República, a quien el profesor Juan Bosch denominó de manera profética : Mina de Oro de la política Dominicana y el Camino Bueno que garantiza las nuevas victorias electorales de nuestro país y con ellas, la creación de las oportunidades que las presentes y futuras generaciones necesitan para construir los sueños de Participación y de justicia social, más sentidos del Pueblo Dominicano.



Sin más que decirle,

se despide atentamente:

Hipólito Martínez.