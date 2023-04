¡Brutal! 8 vs 8! extranjeros contra dominicanos en boxeo del sábado en Santiago

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Además, un pleito titular internacional y el regreso de Dyana Vargas, más dos peleas interprovinciales entre dominicanos

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, Santiago, República Dominicana (27-04-2023).- Ocho pugilistas extranjeros se medirán a la misma cantidad de dominicanos el próximo sábado desde las 5:00pm, en el techado Nani Marrero de esta ciudad, en la brutal cartelera de boxeo profesional que montarán las empresas Promotores Unidos del Cibao y Cruz & Rodríguez Promotion, que marca el regreso de la indiscutida campeona, Dyana Vargas, un pleito titular internacional, más dos interprovinciales.

El cartel incluye boxeadores, 6 de Puerto Rico, un domínico-boricua radicado en Estados Unidos, una de Colombia y los de República Dominicana, con un total de diez peleas, todas sumamente espectaculares por la calidad de los pugilistas a enfrentarse, quienes se estuvieron preparando con bastante tiempo de antelación.

Las peleas estelares serán dos, las que incluyen, una con el titulo intercontinental Jaguar (ABO) de las 154 libras en juego, a diez asaltos, entre el dominicano, Ángel Rosa, de Santiago y el actual campeón, el domínico-boricua, Nicolás Hernández, quien reside en Levanon, Pensiylvania, Estados Unidos, más el regreso de la campeona dominicana, Dyana Vargas, de Sabana Iglesia y Neisi Patricia Torres, de Barranquilla, Colombia, en las 126 libras a 6 actos.

El cartel es completado con las peleas internacionales: Robert Martínez (Ensanche Libertad, Santiago) vs Waldemar Carril (Puerto Rico), en 135 libras; en el mismo peso, Carlos Manuel Amparo (Santo Domingo) vs Jorge Santiago (Puerto Rico) y Luís -El Faraón- Disla (Villa Altagracia) vs Jean Pomales Rivera (Puerto Rico), en 130 libras.

Además, Diomedes Ramírez (Pekín, Santiago) vs Ángel Abdiel Carranza (Puerto Rico), en 130 libras; Wilfry Vélez Valerio (Pueblo Nuevo, Santiago) vs Derick Rodríguez (Puerto Rico) en 122 libras y Wendolyn Vásquez Peña (Puerto Plata) vs Cristopher Castillo Maysone (Puerto Rico), en 118 libras.

Peleas interprovinciales: Marlyn Cabrera (Villa González) vs Edward Martínez (Santiago Rodríguez), en las 147 libras y Yermi Peralta (Puerto Plata) vs Mario Almonte (Santo Domingo), en las 122 libras.