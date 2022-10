Britney Spears calienta las redes sociales… ¡posando desnuda!

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

La cantante volvió a las redes sociales con una reveladora foto que no dejó indiferente a nadie

Una semana después de eliminar momentáneamente su cuenta de Instagram, Britney Spears aprovechó Twitter para dejar su marca. Lo hizo con una foto candente en su cama y con una descripción más que sugerente. Rapidamente se hizo viral, justo lo que la estadounidense tenía como intención.

I have a premiere for a movie this week “THE LEGISLATIVE ACT OF MY PUSSY“ !!!! pic.twitter.com/WjhMoiybxO — Britney Spears 🌹🚀 (@britneyspears) October 19, 2022

La descripción de la foto dice: “Tengo estreno de una película esta semana ‘El acto legislativo de mi vag**na”. La última foto de Spears llega dos meses después de que su ex Kevin Federline dijera que sus hijos, Jayden y Preston, optaron por “no verla” debido a su afición por los desnudos .

Federland no se siente contento con las actitudes de Britney. “No puedo imaginar cómo se siente ser un adolescente que tiene que ir a la escuela secundaria” con su madre publicando selfies desnudos”, explicó hace meses en una entrevista.

Sam Asghari, actual esposo de Britney, la defendió en un post de Instagram. “Incluso si sus hijos se avergonzaran de las elecciones de sus madres y de una imagen corporal positiva, no serían los primeros adolescentes avergonzados de sus padres”, dijo.

También le mandó un mensaje a sus hijos de que no tienen sobre qué avergonzarse. “Eventualmente, si no ya, se darán cuenta de que las elecciones de sus madres son inofensivas y una expresión de una libertad recién descubierta. No hay nada de qué avergonzarse [sic] de muchas cosas de las que estar orgulloso”.