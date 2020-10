Valtteri Bottas ha conseguido la pole en el Gran Prenmio de Eifel, por delante de Lewis Hamilton y Max Verstappen, que por momentos amenazó la dictadura Mercedes pero se quedó a las puertas. La carrera podría dar opciones reales de victoria al holandés, que desde Silverstone en el mes de julio no estaba ten cerca de sus grandes rivales. Carlos Sainz partirá décimo, tras una clasificación en la que nunca se encontró cómodo con el McLaren, radicalmente distinto al de su compañero hoy.

Bottas consigue la 14ª pole de su trayectoria en la F1 y la tercera de la temporada en su casillero, en una especialidad que ha caído 11 veces consecutivas del lado de la escudería de las estrella en 2020, en los 11 eventos disputados hasta ahora. Pero esta vez puede ser diferente en la resolución de la carrera.

El gran héroe de la jornada fue Charles Leclerc, que ha conseguido un magnífico cuarto puesto que está verdaderamente por encima del potencial de este Ferrari y a años luz de su vecino de box, Sebastian Vettel, que cayó eliminado en la Q2 en la carrera de casa, y en un circuito en el que venció en 2013, la última vez que la F1 visitó el emblemático trazado de Nurburgring.

Un kit nuevo para Sainz sin datos reales

Sainz corroboró sus males sensaciones y que él fue el encargado de llevar el nuevo Kit de McLaren, sin haber rodado apenas en pista con esas piezas..” Como no hubo libres, decidimos ir por separado en los dos coches y yo he llevado todo lo nuevo y Lando todo lo viejo. Desde los libres 3 no he ido nada cómodo. He mejorado en la Q3, pero no ha ido bien. No sé muy bien qué decir, porque cuando pones cosas nuevas normalmente se mejora, pero esta vez no ha sido así. La verdad es que el fin de semana me está costando”, señalaba el español con una sinceridad poco usual en este negocio.

Sainz, 9º en la Q2

En la Q2, Carlos Sainz dio un salto de prestaciones y logró el noveno mejor tiempo, a sólo una décima de Norris. Sebastian Vettel quedó eliminado como undécimo, a nada menos que medio segundo de Leclerc que logró un meritorio quinto mejor tiempo de esa ronda. Otra actuación lamentable del alemán respecto a su compañero de equipo, lo que no es novedad este año.

Con apuros a la Q2

En la Q1, Carlos Sainz pasó como 14º, tras dos intentos en los que no pudo sacar al coche su potencial. Perecía que le faltaban décimas en su coche, y parece que el nuevo kit de McLaren ya no funcionaba desde el principio.

Nico Hulkenberg, recién llegado para sustituir a Lance Stroll, y sin una sola vuelta de ensayo, fue el último, a 0,4 segundos del corte, lo cual es bastante destacable. Max Verstappen era el mejor en el inicio por delante de los Mercedes, y Lando Norris era cuarto, lo que hablaba bien de las posibilidades de McLaren. Leclerc era quinto, demostrando la mejoría de Ferrari con las actualizaciones de aerodinámica.

