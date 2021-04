“Remo del Orbe de Remolacha, es uno de los pioneros en la comunicación digital y merece un premio a la excelencia en la comunicación digital. De igual manera Santiago Matías (Alofoke), quien ha revolucionado la comunicación digital y así hay muchos que merecen esa distinción. Todos hacen un excelente trabajo, tienen trayectoria, como la tienen los periodistas que ustedes reconocen al “Premio la Excelencia” que se lo merecen. Es hora de crear el “Premio a la Excelencia a la Comunicación Digital”, dijo Jose Zabala

Por Luis Hidalgo

Manhattan NY- El carismático bloguero José Zabala, radicado en la ciudad de New York, lamento que el presidente de Acroarte Alexis Beltre, no tenga en su agenda reconocer a los comunicadores digitales durante la entrega a la excelencia periodística, que realiza la institución durante la ruta a Premios Soberano. Zabala, dijo al portal digital Al Día TV Más, que conversó brevemente con el presidente Beltre sobre el tema, no recibiendo una respuesta positiva en lo inmediato.

“Primero quiero felicitar al presidente de Acroarte Alexis Beltre y su equipo por anunciar Premios Soberano 2021, en un año tan difícil para la industria del entretenimiento, debido al Covid 19. Son dos años de premios que se van a entregar (2019-20) y eso merece un gran reconocimiento de mi parte. Lo que quiero recordarles , es que la industria del entretenimiento, una de la base principal para difundir las noticias son las redes sociales y las páginas digitales, donde comunicadores, periodistas o no, con sus estilos le dan el color y “Sazón” que merece el tema”.

José Zabala, dijo que Beltre ante de su partida de Acroarte, debería institucionalizar la entrega de un reconocimiento especial a comunicadores digitales, que muchos no son periodistas y que se han destacados durante mucho tiempo y sean reconocidos por Acroarte con un premio también a la excelencia en la comunicación digital a los radicados en el país y la diáspora.

“Hermano Beltre, le preguntó, qué artista no le gustaría salir en Remolacha.Net, Soy Latino.Net, Zabala Al Día, Ensegundos.net, Alofoke, La Bazuca El Pregonero, EnterateRD, MisterDJ 1 entre otras páginas digitales, dirigida por grandes comunicadores digitales.

“Presidente Beltre, evalué la situación y cásese con la gloria y haga que la comunicación digital en Acroarte sea reconocida y su legado brille con algo nuevo que usted dejó. Los comunicadores digitales no son artistas para recibir un premio Soberano según los reglamentos de la institución, pero son unos los primeros en la línea del deber en cuanto a publicaciones de los artistas y noticias de la industria”, finalizó diciendo el Bloguero José Zabala.

Cabe destacar que Premios Soberano 2021, será realizado en el 2021, en el escenario del Teatro Nacional conducido por Caroline Aquino y Clarissa Molina, bajo la dirección de René Brea serán las presentadoras de Premios Soberano 2021 y respaldado por la Cervecería Nacional Dominicana.

De esta manera, inicia formalmente lo que será la temporada de premios Soberano 2021, un conteo regresivo al galardón artístico más importante de los dominicanos a celebrarse en junio. El premio contará con proyección simultánea por Color Visión y para el público en los Estados Unidos y Puerto Rico a través de Televisión Dominicana.