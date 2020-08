Por Luis Hidalgo

Manhattan, NY– El destacado Bloguero dominicano José Zabala residente en la ciudad de New York, dio un ejemplo comunitario y se realizó las dos pruebas del COVID-19 en vivo. Zabala aprovechó la iniciativa del congresista Adriano Espaillat por el distrito 13 de New York de traer a las pruebas comunitarias como prevención y control del peligroso virus.

“Mi nombre es José Zabala y todos me conocen en la comunidad y es por eso que le pido a todos los sectores y a mis seguidores que acudan masivamente a realizarse las pruebas. Las pruebas del COVID-19 no matan, acudan sin miedo los días programados”, dijo José Zabala editor de los portales zabalaaldia y Al Día TV Más.

“La prueba del coronavirus no mata, es una prevención contra el virus. Me hice las dos pruebas (Nariz y la de la Sangre para dar ejemplo a la comunidad para que se la hagan sin temor. Fue algo rápido y sencillo. No tengan miedo” dijo el comunicador digital.

A partir de este lunes, 24 de agosto, el congresista Adriano Espaillat (NY-13), en colaboración con profesionales médicos y líderes religiosos, llevará a cabo clínicas de prueba de COVID-19 en la Iglesia Holyrood/Iglesia Santa Cruz, ubicada en el 715 West de la calle 179.

Cabe destacar que los vecindarios de Washington Heights-Inwood constantemente ocupan un lugar alto entre los casos de COVID-19 en Manhattan.

Durante la clínica móvil de pruebas de salud, los residentes podrán hacerse una prueba de anticuerpos COVID-19 (análisis de sangre) y una prueba de frotis nasal de COVID-19 (PCR).

Los servicios médicos serán proporcionados por la oficina de la Dra. Karen Thornton, MD PC. Las personas deben traer sus tarjetas de seguro médico, así como una identificación para aquellos que no cuentan con seguro. Este evento está abierto al público.

Las pruebas estarán disponibles de 11:00 a.m. – 5:00 p.m. (TDE) en las siguientes fechas:

* Lunes, 24 de agosto de 2020

* Miércoles, 26 de agosto de 2020

* Viernes, 28 de agosto de 2020

* Lunes, 31 de agosto de 2020

* Miércoles, 2 de septiembre de 2020

* Viernes, 4 de septiembre de 2020