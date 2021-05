Un nutrido grupo de activistas del Movimiento Black Lives Matter (Las Vidas de los Negros Importan), BLM, se movilizaron este martes por calles del Alto Manhattan contra la brutalidad policial y los asesinatos de civiles a manos de uniformados en diferentes estados de Estados Unidos.

Los manifestantes marcharon por la avenida Ámsterdam, tomando la intersección de la calle 175 y avenida Audubon y luego prosiguieron lanzando consignas, muchos con extravagantes indumentarias, mientras otros tocaban tambores.

La protesta siguió la ruta hasta la avenida Broadway, siendo apoyada por numerosos dominicanos que se solidarizaron con los manifestantes.

Los activistas y dirigentes de BLM no se movilizan con frecuencia en calles del Alto Manhattan sobre todo después que la brutalidad policial se redujo significativamente en los vecindarios de sector, poblado mayoritariamente por migrantes dominicanos.

Ese movimiento se mantiene muy activo protagonizando protestas especialmente contra la policía en casos en los que agentes brutalizan, reprimen con violencia o matan civiles en distintas ciudades de Estados Unidos.

“Si no hay justicia no hay paz” y “Policía no mates a los negros” eran parte de las consignas que lanzaban los manifestantes.

Por Miguel Cruz Tejada