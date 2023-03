Biden sobre Trump: “Tuve una gran pelea con el antiguo presidente y quizás futuro presidente”

El presidente de EE.UU., Joe Biden, sugirió este jueves, durante un discurso en la ciudad de Filadelfia (Pensilvania) para promover su plan presupuestario anual, que Donald Trump podría ser su futuro sucesor en las elecciones presidenciales del próximo año.

El mandatario estadounidense estaba explicando a los asistentes a su evento político las iniciativas sociales que ha implementado en sus tres años de gestión, cuando comenzó a hablar sobre la contienda electoral de 2020, momento en el que se enfrentó contra su predecesor para acceder al puesto que actualmente desempeña.

BIDEN: "I had a big fight with the former President, and maybe future President. Bless me, Father." pic.twitter.com/HfRySJoMEP

“Me estaba postulando para el cargo en ese momento, pero todos recordarán que tuve una gran pelea con el antiguo presidente y quizás futuro presidente”, manifestó Biden, en un comentario que provocó abucheos de sus simpatizantes.

“Bendíceme, padre”, dijo luego el jefe de Estado mientras se persignaba.

Además, al momento de su intervención, que fue calificada por algunos medios locales de “incoherente”, Joe Biden afirmó que tenía una edad de 400 años. “Nunca he sido más optimista sobre el futuro de Estados Unidos como lo soy hoy. Lo digo sinceramente. Como pueden ver, solo he vivido unos pocos años. Como 400”, comentó.

BIDEN: "As you can tell, I've only been around a few years, like 400." pic.twitter.com/5LniNUJ90O