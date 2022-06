El presidente de los EEUU y su esposa Jill debieron abandonar su casa en la playa por unos minutos, hasta que los servicios de inteligencia corroboraron que no había una amenaza a su seguridad

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su esposa Jill han tenido que ser evacuados este sábado por el Servicio Secreto de su casa de Rehoboth Beach, en Delaware, tras detectarse la entrada de una avioneta privada en espacio restringido, aparentemente por accidente.

Un avión privado sobrevoló “por error” la casa de playa donde el presidente pasa el fin de semana, dijo el sábado un funcionario de la Casa Blanca, precisando que “no fue un ataque”.

“Una avioneta privada ha entrado en el espacio aéreo restringido, todo apunta que por error. Se han adoptado medidas de precaución”, explicó un portavoz de la Casa Blanca citado por el portal Politico. “No ha habido ninguna amenaza para el presidente ni para su familia”, agregó.

La residente local Susan Lillard le dijo a CBS News que vio un pequeño avión blanco que volaba sobre el área donde se encuentra la casa del presidente.

El presidente Joe Biden y su esposa, Jill Biden (REUTERS/Joshua Roberts)



Un portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, detalló que el incidente ocurrió antes de las 13:00, hora local, y que el avión fue de inmediato escoltado fuera de la zona restringida.

En cuanto fue detectada esta intrusión los Biden fueron trasladados a una estación de bomberos cercana, ha explicado a NBC News el jefe de la Estación de Bomberos de Rehoboth Beach, Chuck Snyder.

“La investigación preliminar ha revelado que el piloto no tenía el canal de radio correcto, no estaba siguiendo el NOTAMS (Informa a los Aviadores) que se ha emitido y no seguía su plan de vuelo publicado. El Servicio Secreto de Estados Unidos va a hablar con el piloto”, explicó.

Como es práctica estándar para los viajes presidenciales fuera de Washington, la Administración Federal de Aviación había publicado restricciones de vuelo a principios de esta semana antes de la visita de Biden a la ciudad costera. Las restricciones incluyen una zona de exclusión aérea de 10 millas de radio contenida en una zona restringida de 30 millas.

El presidente y su esposa regresaron más tarde a su residencia en el balneario de Rehoboth, ubicado a poco menos de 200 km al este de Washington. “Están a salvo”, dijo un funcionario, que no quiso ser citado.

Los Biden estaban pasando el fin de semana en Rehoboth para celebrar el cumpleaños de Jill, que fue el viernes, informó CNN.

Biden no tenía ningún evento programado para el sábado, por lo que el grupo de reporteros que viaja con el presidente no formaba parte de la caravana.

Con información de AFP, EuropaPress