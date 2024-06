Biden queda paralizado en el escenario y tiene que sacarlo Obama (VIDEO)

El presidente estadounidense y candidato demócrata Joe Biden este sábado volvió a mostrar un extraño comportamiento durante un acto de recaudación de fondos para su campaña electoral en Los Ángeles.

Según muestran videos publicados en las redes sociales, Biden quedó paralizado en el escenario y el exmandatario Barack Obama, que junto con el actual presidente participaba en el evento, intervino agarrando a Biden del brazo y escoltándolo fuera del escenario. El incómodo momento se produjo cuando Biden y Obama se despedían del público tras una entrevista de 45 minutos con el presentador Jimmy Kimmel en el Peacock Theater de la ciudad californiana.

Al mismo tiempo, el portavoz adjunto de la Casa Blanca, Andrew Bates, calificó de “falsificaciones baratas” los reportes sobre el incidente, afirmando que el presidente no quedó inmóvil, sino que solo “recibió el aplauso de la multitud durante unos segundos”. El vocero arremetió contra New York Post, que publicó el video asegurando que “Biden quedó paralizado”, diciendo que es un “medio partidista” que “vuelve a faltarles al respeto a sus lectores y a sí mismo”.

Biden froze again last night and had to get escorted out by Obama. Is this normal? pic.twitter.com/EJzDag2OQR