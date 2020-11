Frente a la improvisación y el caos de la era Trump, la Administración de Joe Biden pretende imponer la mesura y la veteranía. El presidente electo, Joe Biden, ya ha elegido quien será su jefe de Gabinete y hará público el nombramiento en los próximos días, según informó el equipo de campaña del demócrata. Quien ha logrado ser finalista en la lista del presidente electo para el que está considerado el segundo cargo más importante dentro del Ala Oeste de la Casa Blanca es Ronald A. Klain, de 59 años, que conoce como nadie los entresijos de la política de Washington y que ha sido asesor de varios presidentes demócratas, vicepresidentes y senadores.

No se espera que Biden anuncie su Gabinete completo hasta después de la festividad de Acción de Gracias, que este año es el próximo día 26, aunque algunos asesores del presidente electo creen que el momento más probable será “a principios de diciembre”, según la cadena CNN. Sin embargo, sí va a haber una primera oleada de nombramientos que tendrán que ver con la salud, la economía y la defensa.



Abogado y persona clave dentro del aparato demócrata, Klain ha sido muy crítico con la gestión de la pandemia de coronavirus por parte de la Administración Trump. “Ron ha sido invaluable para mí durante los muchos años que hemos trabajado juntos, incluyendo cuando rescatamos la economía de uno de sus peores momentos en su historia en 2009 y cuando más tarde se produjo una emergencia de salud pública [crisis del Ébola en 2013]”, ha declarado Biden en un comunicado. “Su profunda, amplia experiencia y capacidad de trabajar con gente dentro de todo el espectro político es precisamente lo que necesito en un jefe de personal en la Casa Blanca en este momento de crisis y de unificar al país”.

La designación de Klain sería una suerte de vuelta a casa para este veterano asesor, que ya trabajó junto a Biden a finales de la década de los ochenta cuando este último era presidente del Comité de Asuntos Judiciales del Senado. También fue la mano derecha del exsenador cuando este llegó a la vicepresidencia con Barack Obama. Frente a las caras nuevas y las sorpresas en los perfiles desconocidos de la Administración Trump, el presidente electo Biden parece apostar por la veteranía y la experiencia, siendo Klain un hombre curtido en la crisis del Ébola, un perfil necesario cuando el nuevo mandatario de Estados Unidos ha hecho de su prioridad la lucha contra la covid-19.

Muchos dentro del entorno de Biden veían a Klain como la elección más adecuada para el cargo de jefe de Gabinete por sus más de 30 años de veteranía como asesor demócrata. Tras un breve distanciamiento con el equipo de Biden después de que Klain diera su apoyo a Hillary Clinton en 2016, el abogado ha vuelto a recuperar la confianza de un hombre que conoce desde hace años y también la de su círculo cercano.

I’ve seen so many kind wishes tonight on this website. Thank you – and I’m sorry I can’t reply to each of you.

I’m honored by the President-elect’s confidence and will give my all to lead a talented and diverse team in a Biden-Harris WH.

— Ronald Klain (@RonaldKlain) November 12, 2020