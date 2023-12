Biden: “Israel empieza a perder apoyo por sus bombardeos indiscriminados en Gaza”

Por Juan Pablo Lucumí



Este martes 12 de diciembre quedaron al descubierto las evidentes diferencias que hay entre Israel y su principal aliado, Estados Unidos, luego de que el jefe de la Casa Blanca indicara que tal vez sea momento de reconsiderar la ofensiva en el enclave palestino y sugiriera a Netanyahu “cambiar” su Gobierno

El mandatario estadounidense criticó que el actual Ejecutivo es “el más conservador de la historia de Israel” y lamentó que “no quiere una solución de dos Estados”.

“La seguridad de Israel puede depender de Estados Unidos, pero ahora mismo tiene más que a Estados Unidos. Tiene a la Unión Europea, tiene a Europa, tiene a la mayor parte del mundo… Pero están empezando a perder ese apoyo por los bombardeos indiscriminados que se producen”, afirmó Biden en un acto privado de recaudación de fondos para su campaña a la reelección.

I greatly appreciate the American support for destroying Hamas and returning our hostages.



Following an intensive dialogue with President Biden and his team, we received full backing for the ground incursion and blocking the international pressure to stop the war. pic.twitter.com/Je1I2vA518