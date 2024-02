Biden cuenta que se reunió con un presidente que murió hace casi 30 años

El presidente de EE.UU., Joe Biden, tuvo este domingo un nuevo desliz al afirmar que se reunió con François Mitterrand, el expresidente francés que lleva casi 30 años muerto, poco después de asumir su cargo en la Casa Blanca.

En un discurso de campaña en la ciudad de Las Vegas, de cara a las primarias demócratas que se realizarán el martes en el estado de Nevada, el mandatario recordó un encuentro que tuvo con el líder francés Emmanuel Macron durante una reunión del G7, en el Reino Unido, en junio de 2021.

Biden told a story about how he met with former French President Francois Mitterrand at a G7 meeting in 2021.



The only problem?



Mitterrand died in 1996. pic.twitter.com/NDxqp9aofU