Bella Castle Investment trae HOHAN a República Dominicana con camiones de hasta 540 caballos de fuerza

La empresa amplía su portafolio con la marca del grupo SINOTRUK y entra al segmento de vehículos comerciales con unidades para logística, construcción, agricultura y transporte de carga

Bartolo García

Santo Domingo.– Bella Castle Investment (BCI) presentó oficialmente en República Dominicana la marca de camiones HOHAN, perteneciente al grupo SINOTRUK, con lo que amplía su portafolio hacia el segmento de vehículos comerciales y de carga para empresarios, transportistas y compañías de distintos sectores productivos.

Hanoc Reyes, Ronny Tejeda y Félix Cruz

Christopher Vidal y Yogananda Pérez

El lanzamiento se realizó en las instalaciones de la empresa y reunió a ejecutivos, clientes, representantes de entidades bancarias, aliados comerciales, medios de comunicación e invitados especiales. La gama introducida al mercado dominicano incluye camiones desde 10 hasta 28 pies y unidades pesadas, con potencias que van desde 110 hasta 540 caballos de fuerza.

María Alejandra Bisonó de Bermúdez y Domingo Bermúdez Turull

Camión Hohan

Práxedes J. Castillo Bellapart, gerente general de Bella Castle Investment, afirmó que la incorporación de HOHAN forma parte de la estrategia de crecimiento y diversificación de la compañía. Señaló que la nueva oferta busca atender necesidades relacionadas con trabajo, productividad y expansión de los negocios vinculados al transporte comercial.

Servio De Peña, Gabriela Medina y Kedwil Polanco

Denisse Elmudesi y Adrianne Hache

HOHAN pertenece a SINOTRUK, fabricante chino cuya trayectoria industrial se remonta a 1930. De acuerdo con los datos ofrecidos durante la presentación, SINOTRUK vendió más de 300,000 camiones pesados en 2025 y superó las 440,000 unidades en ventas totales de vehículos durante ese mismo año.

Antonio Aragón, Andrea Bernal, Cristian Carvajal y Víctor Mella

Durante la actividad, José Reyes Delance, subgerente comercial de la División de Camiones Pesados y Ligeros de BCI, explicó que la oferta contempla alternativas para distribución de mercancías, logística, construcción, agricultura y transporte de carga. Las unidades incorporan motores de fabricantes con tecnología alemana y estadounidense, además de cabinas orientadas a brindar comodidad durante largas jornadas.

Yaser González y Juan José Castillo Bellapart

La llegada de la marca estará acompañada por servicios de mantenimiento, disponibilidad de repuestos y atención posventa en la sucursal de Bella Castle Investment ubicada en el kilómetro 18 de la autopista Duarte, donde también estará disponible la exhibición de los diferentes modelos HOHAN comercializados en el país.

Práxedes J. Castillo Báez, Maribel Bellapart y Luis Rojas

Bella Castle Investment inició operaciones en República Dominicana en 2018 como representante de Changan y posteriormente incorporó a su portafolio las marcas Deepal y AVATR. Con HOHAN, la empresa incursiona ahora en el mercado de vehículos comerciales, ampliando su oferta hacia soluciones destinadas a actividades de transporte y carga.