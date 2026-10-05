Barrick Pueblo Viejo realiza la jornada 59 de los Monitoreos Ambientales Participativos junto a comunidades e INTEC

La iniciativa, que se desarrolla cada tres meses desde 2012, permite a comunidades, academia, medios de comunicación y otros grupos de interés acompañar el monitoreo de parámetros ambientales alrededor de la operación minera.

Sánchez Ramírez, República Dominicana, 5 octubre de 2026. BarrickPueblo Viejo realizó la jornada número 59 de sus Monitoreos Ambientales Participativos, una iniciativa que desde 2012 abre sus procesos de monitoreo a comunidades, instituciones académicas, periodistas, líderes comunitarios, autoridades y otras personas interesadas en conocer de primera mano la gestión ambiental de la operación minera.

En esta edición participaron más de 100 personas, incluyendo representantes de más de 40 comunidades de las provincias Sánchez Ramírez, y Monseñor Nouel, así como miembros de instituciones gubernamentales, académicas, productivas y comunitarias.

Como parte de la actividad, el departamento de Medio Ambiente de la empresa minera compartió con los participantes el histórico del proceso de remediación ambiental de la mina y respondió inquietudes junto a especialistas de INTEC, promoviendo un espacio abierto para el intercambio de información y el diálogo.

“Esta es mi tercera vez viviendo lo que es un monitoreo participativo. Da mucha satisfacción ver representaciones de las comunidades y de diferentes instituciones para adquirir el conocimiento que se da en estas jornadas. Desde mi perspectiva de académico valoro mucho esta actividad ya que se da una transferencia de conocimiento que se traduce en un valor agregado para el ciudadano que quizás no tenga acceso a este tipo de información.”, expresó Juan Antonio Graciano Dominguez, Decano de la Facultada de Ingenieria y Recursos Naturales de la Universidad Tecnológica de Cibao Oriental (UTECO).

Desde 2021, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) participa en estos monitoreos como tercero independiente. La universidad realiza sus propios procesos de toma y análisis de muestras en sus laboratorios, incorporando una perspectiva académica independiente al ejercicio.

“Los resultados del monitoreo confirman que la calidad del agua cumple con las normas aplicables y, en el caso del arroyo Margajita, evidencian una mejora continua tanto en el curso de agua como en su entrada al río Yuna,” señaló Carlos Sánchez, líder de Sostenibilidad de Pueblo Viejo. “El monitoreo sostenido en el tiempo nos permite demostrar con datos la evolución de estos cuerpos de agua y fortalecer una gestión ambiental transparente y basada en evidencia.”, agregó.

Durante la jornada, los participantes acompañaron a los equipos técnicos en la toma de muestras y conocieron los procesos utilizados para monitorear parámetros de calidad del agua y del aire, así como niveles de ruido en las áreas cercanas a la operación.

Visitaron también el punto de descarga de las aguas tratadas por Pueblo Viejo y cuerpos de agua próximos a la operación, donde pudieron observar directamente el proceso de muestreo, tomar muestras y conocer los parámetros que son evaluados.

La actividad reunió a representantes de diversas instituciones gubernamentales, entre ellas el Ministerio de Energía y Minas (MEM), el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MMARN), el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Educación (MINERD), la Dirección General de Minería (DGM), el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), el Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura (CODOPESCA), la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), FOMISAR y la Dirección Provincial de Salud (DPS) de Monseñor Nouel. También participaron autoridades provinciales y locales, incluidas alcaldías y juntas distritales de Sánchez Ramírez y Monseñor Nouel; representantes del sector académico, como UTECO y la UASD de Cotuí, así como centros educativos de la región.

Como parte de su política de transparencia, Barrick Pueblo Viejo reporta semestralmente al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales los avances y resultados de su sistema de monitoreo ambiental, reafirmando su compromiso con una gestión responsable y abierta.

Con la realización de esta jornada 59, Barrick Pueblo Viejo continúa fortaleciendo un mecanismo de transparencia que permite a las comunidades y otros grupos de interés acercarse al proceso de monitoreo ambiental y conocer directamente las prácticas que acompañan la gestión ambiental de la operación.