El Gobierno comenzará a recibir a partir de este viernes o el próximo lunes la suma de 45 millones de dólares de la minera Barrick Gold, como adelanto a la liquidación de impuestos del presente año 2020 y a partir de enero recibirá otro monto no precisado, según reveló este viernes el director de Impuestos Internos, Luis Valdez Veras.

A la tasa oficial del Banco Central, de RD$58.32 pesos por dólar, estos 45 millones de dólares ascenderían a RD$2,624.4 millones.

El funcionario explicó que los adelantos de la minera canadiense serán compensados con los pagos que deberá hacer la empresa en el 2021, al cierre de su año fiscal.

Entrevistado la mañana de este viernes en el programa de televisión Hoy Mismo, de Color Visión, Valdez Veras justificó el acuerdo con la minera anunciado por el presidente Luis Abinader durante su discurso de anoche, debido a la grave situación financiera en que se recibió el Gobierno.

No precisó los montos pagados hasta el momento por la Barrick Gold por concepto de impuestos y dijo no podía precisar datos sobre los efectuados en el 2021, por no tener las documentaciones a mano.

Sostuvo que la DGII no participó de manera directa en esa negociación con la Barrick Gold, ya que la misma fue dirigida por el ministro de Hacienda, José Manuel (Jochi) Vicente.

Calificó de beneficioso para el país la renegociación de los contratos firmados con la minera en el año 2012, que permitió lograr una participación del Estado de un 37% en los beneficios anuales de la empresa, contrario al 3% por concepto de impuestos que se recibían hasta entonces.

Otros adelantos fiscales

Los adelantos fiscales que hará la Barrick Gold no serán los únicos, ya que el Gobierno ha hecho solicitudes similares a otras empresas grandes, según reveló Valdez Veras.

Recordó que después de asumir el cargo se ha reunido con dirigentes de las diferentes asociaciones empresariales, a las que ha expuesto la situación económica y fiscal del Gobierno, y éstos han mostrado mucha receptividad.

Reveló que debido a esto, a algunas empresas el Gobierno les ha pedido el pago de adelanto de impuestos en base a su liquidación para el presente año, y éstos han sido muy receptivos en ese sentido.

Base impositiva

Luis Valdez Veras aseveró que las recaudaciones fiscales del Estado han sufrido una drástica caída debido a la pandemia de coronavirus y la covid-19, por lo cual, como parte de los planes estratégicos del presidente Abinader se proyecta ampliar la base de contribuyentes.

Declaró que esos planes han estado detenidos a causa de la pandemia que desde marzo pasado afecta al país y que ha influido en la paralización de sectores productivos, por lo cual considera que sería improcedente presionar con fines recaudatorios.

Manifestó que debido a la precaria situación económica generada por la pandemia, el Gobierno ha tenido que someter dos presupuestos complementarios en el presente año, y con el último se ha quedado en una situación de difícil cumplimiento.

No obstante, afirmó que en agosto y septiembre con las recaudaciones se ha logrado un 109% sobre la meta proyectada, pero si se comparara con el nivel del 2019, la caída ha sido de un 209%.

Reforma fiscal

Con respecto a la reforma fiscal, Valdez Veras expresó que el presidente Luis Abinader tiene como parte de sus planes de Gobierno la negociación y aprobación de una reforma y un pacto fiscal, como está contemplado en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, pero puntualizó que esta reforma deberá estar basada en la ampliación de la base del ITBIS y no en subir las tasas impositivas.