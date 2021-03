“Desde niño a la edad de 7 años en mi tierra cubana, salieron mis primeros pasos en la música urbana con la interpretación de temas a ritmo de Rap. Nunca pensé en la música en serio, pero si corría por mis venas. Luego a mi llegada a Miami –Hialeah, mis instintos musicales se fueron definiendo arrastrando conmigo a mi abuela con su música cristiana y mi primo en Cuba que me dio la primera oportunidad para definir mis talentos como artista urbano”.

Bandz, siempre supo lo que quería hacer en su vida y definió la música como un estilo de vida y hoy va rumbo al éxito.

Bandz, un artista urbano muy definido y con mucha responsabilidad en su carrera. Su verdadero nombre es Gilberto Fuentes, también conocido con “G oh Bandz”, nativo de Camagüey –Cuba, donde sale junto a su padre Gilberto Fuentes y a la capital de el Sol, sin la compañía de su madre, y luego de un año se reencuentra con ella y comienzan las cosas positivas en su vida.

Fue un proceso de adaptación muy difícil, pero con la gracia de Dios, sus padres, abuela y seres queridos y su madurez infantil se mantuvo enfocado en diferentes etapas de su vida hasta definirlo que es ahora, Bandz inspirado en sus raíces le da toque actualizado a la música urbana.

Bandz, disfruto todas sus etapas de su niñez, destacándose en cada una, adquiriendo la experiencia necesaria para un mejor control futuro de su carrera. En la escuela secundaria se destacó en la música y los deportes, siendo el Boxeo su favorito, pero con sus oídos musicales despiertos a la primera oportunidad para consumar su propósito de ser un gran artista con ambiciones de interpretar estilos musicales como: Música Afroamericana, Hip Hop, Rap, Jazz, Funk, R&B, Soul, Reggae, Reggaetón, Trap y otros ritmos.

Desde niño, Bandz siempre delineo su marco de referencia inspiradora musical en Cosculluela, Tego Calderón y Daddy Yankee, sin negarse a la oportunidad de siempre seguir conociendo otros grandes intérpretes del género como marco de referencia en su estilo. Además 50 Cent, Jeezy, Gucci Mane y Lil Wayne. Cuando se lanzó al mercado de la música y con la seguridad del momento con su primer tema lo hizo con Cosculluela, que era el artista más pegado de ese entonces. Fue su primera gran experiencia que lo marcó para hoy asumir con responsabilidad su talento con su carrera musical.

Fue su gran momento con el urbano Cosculluela, logrando correr la voz en todo Miami. Conoce a Young Hollywood y a Nely el arma secreta, y con su estilo único y muy urbano de ese momento comienza a definir un ritmo Trap en español que no existía, llevándolo a ser a temprana edad el rey de los bares, calles y parrandas urbanas, y dejando sus huellas con cada interpretación.

Bandz, creció musicalmente y tenía música con Robgz antes que él fuera rapero. Se relaciono con Almighty, y cuando este artista se pegó con el tema Panda, lo conoció en Puerto Rico, donde fue al estudio a grabar un tema que luego ambos desistieron. También conoció los exitosos urbanos Myke Towers y a Tainy cuando estaban bajo la firma de Nely.

Bandz, vivió por un momento su talento de actor, donde participó en una película con los actores French Montana y Spiff, film que no ha salido al momento. El artista pasa por un proceso de definición entre ser actor o artista urbano, y logra en un breve retiro definir lo que en verdad le gusta. Claro se definió como artista urbano imponiendo su música y explotando con Lito Kirino, donde tuvo la oportunidad de grabar con Anuel y nunca lo hizo.

“Cogí serio y lo dejé otra vez. Uly siempre me llamaba y me ponía hacer música otra vez hasta que dije déjame ponerme serio y meterle como es y aquí estamos ahora con Bandz Ft Yung Beef (No Se Si Te Quiero), quien me ha ayudado en mi carrera. Bandz como el tema (No Se Si Te Quiero) ha logrado alcanzar más de un millón de reproducciones en You Tube y en las demás plataformas digitales. También con temas como: Venenosa – Bandz, junto a Lito Kirino, Chocolate MC, Young Hollywood, Anyelo RR y Jerry Edition, Freestyle (Prod By Arnold & Dímelo Uly) entre otros”.

Bandz, actualmente está en colaboración con la firma “La vendicion récords” propiedad del artista español Yung Beef, quienes juntos grabaron su más reciente tema “Si Tu te Vas”, disponibles en todas las plataformas musicales digitales.