Banco BHD y Arenal llevan a Madrid oportunidades para comprar vivienda en República Dominicana

La iniciativa reúne opciones de compra en República Dominicana y orientación hipotecaria para residentes en España del 9 al 11 de octubre

Bartolo García

Madrid, España.– Banco BHD y Arenal Inmobiliaria inauguraron en Madrid una nueva edición de su encuentro inmobiliario dirigido a dominicanos residentes en España, con el objetivo de facilitar el acceso a proyectos habitacionales y alternativas de crédito en República Dominicana.

La actividad se desarrolla del 9 al 11 de octubre en el hotel Canopy by Hilton Madrid Castellana, donde los asistentes pueden conocer propuestas disponibles en planos, en construcción y listas para entrega.

Especialistas del Banco BHD ofrecen orientación sobre los requisitos para optar por un préstamo hipotecario, las alternativas disponibles y los aspectos que deben evaluarse antes de asumir este tipo de compromiso financiero.

Freddy Simó, vicepresidente de Ventas Especializadas del Banco BHD, señaló que la entidad busca mantener el acompañamiento a los compatriotas que viven fuera del país. “Queremos que todos los dominicanos que se encuentran fuera del país tengan la posibilidad de adquirir una vivienda en su tierra natal”, expresó.

María Báez Castillo, gerente general de Arenal Inmobiliaria RD, destacó que esta es la tercera ocasión en que ambas entidades desarrollan la iniciativa en España y afirmó que buscan ofrecer opciones de compra seguras y de calidad.

El encuentro forma parte de un acuerdo comercial entre Arenal Inmobiliaria y Banco BHD, vigente desde 2024, mediante el cual ambas entidades coordinan acciones para acercar información sobre adquisición de propiedades y acceso a créditos hipotecarios en República Dominicana.

Esta edición se suma a otras actividades similares desarrolladas fuera del país. Recientemente, Banco BHD también participó en la cuarta edición de la Feria Inmobiliaria New York City, dentro de su estrategia de orientación a la diáspora dominicana.