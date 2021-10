El cantautor e interprete urbano Benito Antonio, mejor conocido como Bad Bunny está en la República Dominicana desde hace un mes, terminando su nuevo disco en el país, por lo que, antes de irse de esta isla, dio su única entrevista en la plataforma Alofoke Radio Show.

El boricua asegura que la musa nace muy fácil cuando está en RD, ya que, manifiesta que el país le da muy buena vibra, debido a la alegría de su gente y por el apoyo que siempre ha recibido desde el inicio de su carrera musical.

Manifiesta que, aunque suene una excusa barata, la llegada del Covid-19 desde hace dos años, ha provocado que las personas en su mayoría busquen la alegría.

Pese a la alegría que desea plasmar en su nuevo disco el cual saldrá en el 2022, Bad Bunny comenta que la depresión en algún momento le ha tocado, y que esta no tiene clase social o raza preferida, ya que, afecta a cualquier ser humano, pero admite que ha tenido sus momentos oscuros; en ocasiones se ha levantado triste pese a la fama, superándose con ayuda y reconociendo que es un proceso el cual se puede superar si las personas se lo proponen.

En la entrevista de casi una hora, el popular rapero comentó que el dembow es una realidad que siempre había pronosticado su éxito. ´´Lo que está pasando con ese género musical yo lo veía desde hace mucho tiempo, y falta más. Es algo que no le han sacado el jugo, de ahí saldrán muchas cosas más. Por ejemplo, Pepa de Farruko tiene influencia del Dembow, y eso va a seguir’’, manifiesta Benito. Y asegura que actualmente el dembow dominicano es lo que más suena en Puerto Rico.

Sobre El Alfa, Tokischa y El Cherry Scom

Sobre la controversial pero querida por los colegas urbanos, Tokischa, la describe como una estrella. ́ ́ Cuando estaba en la alfombra roja de los Latín Billboard, yo dije, bueno, una alfombra más, pero cuando vi a Tokischa todo cambio, me emocioné muchísimo’’, comentó el rapero, aclarando que también se emocionó por algunas estrellas leyenda de la música latina que se dieron cita esa noche.

Sobre darle un posible consejo a la joven cantante, aseguró que no le gusta dar consejos a nadie. ´´Cada quien tiene su historia, pero solo puedo decirle que ordene sus ideas y siga haciendo lo que le gusta hacer´´.

Mientras que, sobre el éxito de El Alfa sostuvo que siempre supo que lo lograría, debido a su esfuerzo constante y disciplina, además del talento que posee. ´´Me hace sentir orgulloso, ya que, ambos nos ayudamos desde el primer día. Me alegro mucho por él, espero que siga creciendo. A veces le doy sus consejos, aunque no siempre me hace caso (risas en el estudio).

En el caso de El Cherry Scom admitió que su música y estilo le llama mucho la atención, simplemente le fascina su música, creatividad y sobre todo le encanta el personaje.

Sobre las críticas en su vestimenta:

´´Yo no entiendo a veces los comentarios y críticas. No hablo del tema, no me defiendo. A mí me gusta cuando me visto diferente, me hace sentir cómodo. Yo en el closet no tengo ropa de hombre ni de mujer, simplemente mi estilo’’, expresó el artista.

Grabar en La Luna y sus sueños cumplidos:

Como sabemos, Bad Bunny es uno de los raperos y compositores latinos más populares y famosos en todo el mundo, por lo que, cumplir sus sueños en la WWE y hacer cine fue difícil pero lo logró, disfrutando gratamente esas nuevas experiencias y sueños. Confiesa que le han propuesto grabar en la luna, pero asegura es de las pocas cosas que jamás haría, cediéndole esa opción a otra persona si así alguien lo desea en la música.

Sobre la controversia Residente Vs J Balvin:

Comentó: ´´Ese pleito es delicado, no quisiera hablar mucho, pero puedo decir que entiendo un poco el punto de Balvin en lo referente de que sí, se lucran de la popularidad del género del reguetón y que deben quizás tomar más en cuenta las categorías del género urbano, pero al mismo tiempo entiendo el punto de René y hay muchas cosas de la cual estoy con él´´. Continúo diciendo: ´´Pero la canción ´Agua´ de J Balvin yo no lo habría nominado si fuera juez de los Grammy, sí tiene buena pista, pero a pesar de eso lo tomaron en consideración. Hawaii es un reguetón de Maluma, que aunque es lo más pop del género lo habría nominado, así como el disco de Sech´´, puntualizó.

De igual manera aseguró que no hace música para ganar premios, aunque si se lo dan se sentiría bien.

Sobre su vida personal:

Asegura no tener tiempo definido para casarse y dar ese paso, de igual manera no desea tener hijos en este momento ya que desearía dedicarle tiempo completo a sus futuros hijos o hijas, fuera de giras y proyectos profesionales que le ocupen tiempo.

El deporte en PR:

´´De verdad que lo he disfrutado mucho. No soy quien se faja, pero tener la oportunidad de ayudar a mi gente y que eso de frutos, me hace sentir orgulloso, no como negociante, sino como fanático del deporte y puertorriqueño’’. Continúo diciendo: ´´Esta temporada ha sido increíble. La cultura del deporte en PR ha sido fuerte, ya que, pasamos por huracanes, la pandemia, etc., pero estamos dando un empuje para que todo vuelva a la normalidad´´, indicó.

Rumores e influencias musicales:

Pese a los rumores de una posible colaboración del conejo malo junto a la leyenda Tego Calderón, afirma que no es cierto, lamentablemente no está en sus planes inmediatos, aunque sería un sueño que espera algún día hacer realidad.

´´Yo siempre he respetado a la vieja escuela de la música urbana y todos los géneros musicales, pero, la semilla de querer ser artista urbano la sembró Tego. Cuando lo vi cantar en vivo en el after party de los Latín Billboard, eso fue como un sueño hecho realidad así como lo fue en la WWE.

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=7q9PUdxITc0