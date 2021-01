El popular bachatero Willy Lapache, cuyo nombre de pila es Williams Polanco, acusó públicamente a su esposa Gladys Lara Polanco (Yamiris) de haberlo acusado en falso de violar sexualmente a una hija de la pareja, para encubrir su infidelidad y adulterio con el ecuatoriano Alex Núñez, a quien muestra en un dramático video que envió a los medios, en el que también responsabiliza a la mujer de destruir su vida y de lo que le pueda pasar de ahora en adelante. (VIDEO https://youtu.be/fVDL868ElSc)

El bachatero, hablando por primera vez del caso y autor del tema “Bebiendo en este bar”, que se escucha de fondo en el video editado por este reportero, fue estrenado en 2012 y las letras coinciden con su historia real, fue arrestado en febrero 2020 en Florida donde radica y acusado de 56 cargos por supuestos abusos sexuales a su hija durante cuatro años, desde que la menor tenía 12 hasta que cumplió los 16.

La acusación fue instrumentada por su esposa, pero él fue liberado 15 días después de las falsas imputaciones por falta de evidencias y testigos.

El artista, apareciendo en el video con una imagen deprimente y lamentándose de que toda su familia, incluyendo ocho hermanos, la han dado la espalda incluso en las navidades, sin que ninguno de ellos lo llamara para felicitarlo, relató que la mujer lo llamó luego de salir de la cárcel y sostuvieron relaciones sexuales durante tres días en el motel “Holiday Inn” en El Bronx, sin él saber que ella estaba conviviendo al mismo tiempo con el ecuatoriano.

Lapache señaló que lo único que ha hecho es ser bueno y leal con su esposa, sus hijos y toda su familia. “Pero así es la vida, así es la vida”, repite varias veces en el video.

“No había hablado sobre esto, pero esta vez voy a hablar para decirle a mi familia que el nadie tiene nada vale, desde que caí preso todo el mundo me dio la espalda”, añadió.

“Me abandonaron, nadie me ha llamado, es triste porque yo he sido tanto un buen padre como un buen hermano. Y… nada, nadie se molestó en la familia, pero los particulares dejaron cientos de comentarios, menos mi familia, cuando a uno lo acusan todo el mundo tiene sus conceptos y sus creencias”, dijo el artista.

“Salí a los 15 días y me siento triste, mal, se me han ido todos los ánimos, todos los deseos, cuando uno ve que, en una navidad, ni un hermano, de ocho, nadie me dijo felicitaciones el 24, 25 y 31, los hijos tampoco. Es triste porque yo no he hecho nada, simplemente me acusaron, tuve que ir preso, pero una cosa es que acusen a uno y otra que las cosas sean como dicen”, explicó.

Lapache recalcó que se siente muy triste y añadió que la vida sigue.

“Es lástima, como era mi matrimonio con mi esposa y ahora ese beso que ustedes ven ahí, fue una cosa, pero después que me hizo todas las acusaciones, ahora ella tiene hombre. Me acusó por otro hombre, el marido que ella tiene es ecuatoriano y se llama Alex Núñez”, relató el bachatero.

Mostrando imágenes de la esposa con la nueva pareja, Lapache dijo que “la vida me ha pagado un poquito fuerte porque lo que yo menos pensaba era que mi esposa me iba a pegar cuernos y no solo pegarme cuernos. Yo la acusó, lo que a mí me pase, mi familia y mis amigos que sepan, yo la he pasado fea con ella, me destruyó la vida”, sostuvo.

“Todo el mundo sabe que el caso mío fue como una bomba atómica en las redes sociales y televisión nacional, porque una acusación así que me hizo Gladys Lara Polanco (Yamiris), quiso hacerme ese daño para mudarse con otro hombre. No creo que era necesario que ella me hiciera tanto daño para después de irse de Florida a Pensilvania con Alex Núñez y también lo tiene mudado en una casa en El Bronx”, narró Lapache.

“Pero, no obstante, eso no es nada, ella puede hacer su vida para engañarme, pero todavía hasta ayer me llamaba diciéndome que sigo siendo el amor de su vida y quería volver a mudarse conmigo”, dijo.

“Ayer descubro que está mudada con Alex Núñez y en El Bronx, es triste porque yo no soy una persona mala y le dije que me tuviera confianza, me hizo ir a Nueva York y estuvo conmigo tres días en un hotel, estando ella con otro hombre y eso duele”, agregó mostrando otras imágenes de Polanco con Núñez.

“Eso no viene al caso, porque lo que a mí me duele es el engaño, este dolor es porque como ella me hablaba: baby te amo, baby te quiero, nos vamos a juntar, voy a mudarme contigo”, añadió mostrando los mensajes de textos de Polanco y una imagen de los dos en el hotel de El Bronx.

“Lo peor del caso es que ella tiene un hombre mudado y se estaba acostando conmigo, lo que yo no sabía, la vida es así, la vida es así”, concluyó diciendo el bachatero.

Por Miguel Cruz Tejada