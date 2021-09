El incidente se produjo en Farmington la mañana de este jueves

Los bomberos están tratando de contener un incendio en Farmington, Connecticut (EE.UU.) causado por la precipitación de un avión sobre un edificio industrial la mañana de este jueves.

Las imágenes del lugar del impacto que circulan en las redes muestran el humo elevándose desde el sitio y a un grupo de bomberos tratando de sofocar las llamas en una sección del edificio.

La Policía, que acordonó el área, ha confirmado que el incidente se produjo en Hyde Road sin dar más detalles y tampoco precisar sobre la cantidad de posibles víctimas.

BREAKING: photo from scene of plane crash into building in Farmington (courtesy: Christopher Luberto) pic.twitter.com/X862zvzYqV