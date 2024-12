Avión de IndiGo casi cae al intentar aterrizar en Chennai debido a ciclón Fengal

Chennai, India (30 nov 2024).- Un Airbus A320neo de la aerolínea india IndiGo vivió un dramático incidente este sábado cuando intentaba aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Chennai, en el sureste de India. La aeronave fue golpeada por fuertes vientos provocados por el ciclón Fengal, lo que causó que el avión se tambaleara violentamente, con las alas acercándose peligrosamente a la pista. El piloto decidió abortar el aterrizaje en el último momento y reanudar el ascenso, evitando un posible accidente.

This could have ended badly in Chennai. An Airbus A320neo of IndiGo Airlines struggled to touch down as cyclone Fengal makes landfall and goes for a go-around. #india pic.twitter.com/429Lk75nvM