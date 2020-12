Santo Domingo.-Unidades de superficie rápida de la Armada de República Dominicana y de patrulla en la zona este, recuperaron la madrugada de este sábado los cadáveres de cinco personas y rescataron con vida a otros cinco, de una embarcación que zozobró frente la costa de Lavacama, en la provincia Altagracia.

De acuerdo con el vocero de la Armada de República Dominicana, capitán de navío Francisco Augusto Lizardo, en el operativo de búsqueda y rescate participan cuatro unidades navales, incluidas dos lanchas interceptoras y dos unidades de patrullaje, con el apoyo de una aeronave de la Fuerza Aérea Dominicana.

Según un informe de inteligencia preliminar, hasta el momento han sido recuperados los cinco cadáveres y siete personas con vida.

La referida embarcación habría salido desde las inmediaciones de la Laguna de Nisibón con un total de 30 personas, y zozobró debido al oleaje fuerte predominante en la zona.

La institución naval dio a conocer que fruto de los operativos que se realizan día y noche en toda las costas del país desde el pasado 16 de agosto del presente año hasta la fecha, han sido decomisadas y retenidas 195 embarcaciones; rescatadas y detenidas 903 personas; de ellas 38 personas sometidas a la justicia por violación a la Ley 137-03; y otras dos personas sometidas a la justicia por violación a la Ley 17-19.

En adición a esto, le fueron conocidas medidas de coerción a 30 capitanes de embarcaciones clandestinas, a tres organizadores de viajes ilegales, a cinco colaboradores y a dos contrabandistas, de los cuales 22 han sido de prisión preventiva.

El comandante general de la Armada de República Dominicana, vicealmirante Ramón Gustavo Betances Hernández, reitera su compromiso en proteger la integridad física de los ciudadanos, exhortándoles a no dejarse seducir por aquellas personas inescrupulosas y desaprensivas que se encargan de hacer viajes ilegales en embarcaciones de fabricación clandestina, que no presentan ningún tipo de seguridad y no reúnen las condiciones de navegabilidad necesarias, poniendo en peligro sus vidas, como lo fue en este caso.