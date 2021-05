Con la finalidad de seguir dinamizando la economía, diezmada por la pandemia del Covid-19, el director Regional Norte, del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), señor Víctor García Sued, visitó las fábricas de queso, Don Carlos y Samanta; la empresa Purificada de Agua, (Agua Plus) y a la recicladora, Palo Blanco Industrial, en otras de la provincia.



El objetivo de estas visitas es conocer el proceso y desarrollo de las empresas, para tratar de proveerles soluciones financieras y de capacitación.



Ejecutivos de la fábrica de queso Don Carlos, la cual suple a los mercados del producto, recibe la leche de los ganaderos de la zona, para lo cual cuenta con 8 camiones, estos fueron orientados sobre la dinámica a poner en marcha para continuar creciendo en el negocio.



En la fábrica Lismarie, se procesan alrededor de 16 mil litros de leche diarios y se producen 65 quintales de queso por día.



Como parte de las acciones de seguimiento se acordó agilizar el proceso para adquirir nuevas herramientas de trabajo en beneficios de las empresas.



En el recorrido además del director regional del (MICM), Víctor García Sued, participaron el coordinador Regional Mipymes, Leonardo Valverde; el asistente del Director Regional Norte, Moisés Cáceres y el representante Provincial en Santiago Rodríguez (MICM), Carlos Rodríguez.



Además, estuvieron presentes además el dueño de Fábrica de Queso Don Carlos, Carlos Juan Almonte; el presidente de C & P Plus Industrial (Agua Plus), José Castellanos; propietarios de Palo Blanco Industrial, Amadeo Jumelles y Darlin Torres; propietaria del comedor Maira y presidenta de la Asociación de Comerciantes.