Autoridad Portuaria anuncia que Disney Cruise Line llegará por primera vez al país este martes

El Disney Dream arribará a Taíno Bay, en Puerto Plata, con 2,778 pasajeros previstos. Su visita forma parte de las 43 escalas programadas para octubre, con una proyección de 173,983 pasajeros.

La Autoridad Portuaria Dominicana anunció que Disney Cruise Line llegará por primera vez al país este jueves 22 de octubre, con el arribo del Disney Dream a la terminal Taíno Bay, en Puerto Plata, con una proyección de 2,778 pasajeros.

A esta visita se sumará la llegada del Disney Destiny el jueves 8 de octubre, con 2,787 viajeros previstos. Según las estimaciones de la institución, ambos buques traerán un total de 5,565 pasajeros a Puerto Plata.

Alejandro Campos, director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana, destacó que la incorporación de la naviera amplía la presencia de marcas internacionales en los puertos del país y fortalece su posicionamiento en las rutas del Caribe.

“La incorporación de Disney Cruise Line al calendario de operaciones marítimas del país representa un nuevo hito para el turismo de cruceros y amplía la presencia de reconocidas marcas internacionales que incluyen a República Dominicana dentro de sus itinerarios por el Caribe”, afirmó Campos.

El funcionario señaló que estas visitas representan nuevas oportunidades para las comunidades receptoras, al generar actividad vinculada a excursiones, transporte, comercio, gastronomía y otros servicios turísticos.

Octubre prevé 43 escalas y cerca de 174,000 pasajeros

La llegada de Disney Cruise Line forma parte del calendario de octubre, que contempla 43 escalas en Taíno Bay, Amber Cove y Cabo Rojo, con una proyección de 173,983 pasajeros de cruceros.

Taíno Bay recibirá 20 escalas, con 77,171 pasajeros previstos, mientras que Amber Cove tiene programadas 18, con 76,834 viajeros. En Cabo Rojo, Pedernales, se esperan cinco arribos, con una estimación de 19,978 pasajeros.

Las dos terminales de Puerto Plata concentrarán el 88.5 % de los pasajeros proyectados para el mes: casi nueve de cada diez llegarán por esa provincia.

La programación incluye embarcaciones de Carnival Cruise Line, Norwegian Cruise Line, Royal Caribbean, Princess Cruises, MSC Cruises, Celebrity Cruises, Disney Cruise Line, Virgin Voyages y Holland America Line.

Actividad económica para las comunidades

El movimiento de pasajeros previsto para octubre representa una oportunidad para los negocios y trabajadores vinculados al turismo en Puerto Plata y Pedernales.

Como referencia del impacto del turismo de cruceros, el Banco Central reportó que los pasajeros de cruceros que visitaron la República Dominicana registraron en 2024 un gasto promedio de US$101.8 durante su estadía en el país. Si se utilizara ese promedio únicamente como referencia para los 173,983 cruceristas proyectados para octubre, el gasto asociado equivaldría a aproximadamente US$17.7 millones.

Este cálculo es ilustrativo y no constituye una proyección oficial de ingresos, ya que el gasto efectivo dependerá de los pasajeros que desembarquen y de su consumo durante las visitas.

Cabo Rojo recibirá cinco escalas

En Cabo Rojo están programadas las visitas del Allure of the Seas el 8 de octubre; el Freedom of the Seas los días 14 y 25; el Norwegian Viva el 27; y el MSC Poesia el 29.

Campos resaltó que la actividad en Puerto Plata y Cabo Rojo fortalece la presencia del país en el circuito de cruceros del Caribe y genera oportunidades económicas en las comunidades vinculadas a estas terminales.

La Autoridad Portuaria Dominicana proyecta que el país cierre 2026 con cerca de 2.9 millones de pasajeros de cruceros, de mantenerse el comportamiento previsto para los últimos meses del año.

La institución precisó que las cifras de octubre son estimaciones elaboradas a partir del calendario de arribos y del promedio histórico de pasajeros de cada embarcación. Los resultados oficiales serán publicados al cierre del mes.