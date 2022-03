Dos atracadores sin capuchas y a plena luz del día, atracaron a la taxista dominicana de Uber Premier y Lyft Lux, Maxi Feliz de 35 años de edad y a su hijo autista Max de 5 años en el lobby del edificio donde residen en El Bronx, y después de apuntar al menor a la cabeza y atosigar a la madre, se llevaron el vehículo de ella, un Range Rovers, la cartera, el celular y las llaves del apartamento y el auto.

La madre soltera que se naturalizó ciudadana americana también trabaja como promotora de eventos.

Ella es militante de Fuerza del Pueblo (FP) y dirigente juvenil de ese partido opositor y dirige la Fundación “Mamá Tolita”.

El atraco ocurrió a las 8:15 de la mañana del miércoles.

“Me pegaron contra la pared, me taparon la boca y me pusieron el cañón de la pistola en la barriga, apuntaron a mi niño en la cabeza amenazando con llevárselo también”, relató Feliz entre sollozos.

“Les rogué que tomaran todo, pero que no le hicieran nada a mi bebé”, dijo Feliz. Agregó que el tipo que tenía su arma encima de ella animó al otro a tomar al bebé y le gritaba para que no se lo llevara.

“Me aferré a Max y trataron de alejarlo de mí, pero luego se dieron por vencidos y salieron corriendo”, dijo. “Salí y grité pidiendo ayuda, luego uno de los tipos regresó, me apuntó con su arma y me dijo que me fuera a casa”.

La dominicana que llegó a Nueva York en 2013 y se superó dijo que se ha dedicado a trabajar para mantenerse y cuidar a su hijo.

Estaba llevando al niño a su escuela a las 8:20 de la mañana cuando los atracadores armados los abordaron en el vestíbulo de su edificio en el vecindario Kingsbridge Heights.

La cartera que le quitaron los atracadores que aparecen en el video de seguridad sacando uno de los asientos del vehículo de Feliz, está valorada en $1,500 dólares.

Explicó que además le quitaron las llaves de su apartamento y el vehículo en el cual escaparon de la escena.

La policía dijo que los atracadores la ubicaron y la esperaron durante más de una hora que llegara al edificio.

El vehículo pero que no hay arrestos en relación con el atraco, añadió la uniformada.

“¿Porqué, porqué me hicieron eso a mí y a mi hijo, yo no entiendo? Mi hijo no es el mismo y está sufriendo de un estrés terrible de ahí para acá”, señaló la madre dominicana.

“El niño solamente me miraba y los miraba a ellos. Vine a este país, trabajé con mi poco inglés, me he superado”, narró.

Indicó que ella les exigía a los atracadores que no tocaran a su hijo al que querían llevarse.

“El hecho de que mi auto se vea bien no significa que sea rica”, dijo. “Me mudé a Estados Unidos para trabajar duro y hacer una vida mejor para mí. Acumulé un buen crédito y pude comprar un automóvil”, expresó Feliz.

Por Miguel Cruz Tejada