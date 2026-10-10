Atesando el bastidor morado

Por Miguel Ángel Cid Cid

Hace añales que los atesadores de bastidor pasaron a mejor vida. Nadie divisa el carretón ni escucha el pregón que dice: “eeeel atesadorrrr” así, arrastrando la “e” y la “r”. ¿Dónde hay uno? El PLD lo necesita urgente.

Poco tiempo después de la independencia dominicana ―en 1853― nació el colchón box spring, conocido también como somier de resortes. El inventor fue el estadounidense Tyler Howe que creó una base con resortes y listones para mejorar las condiciones difíciles en que se dormía.

Los colchones de box springs, sin embargo, tardarían cerca de un siglo para llegar a América Latina. A República Dominicana y Colombia, por ejemplo, el box springs llegó por el año 1950 y en 1970 se masificó la venta.

El colchón de resortes vino a remplazar las colchonetas de guata sobre bastidor de alambre tensado. Tipo mallas en espirales.

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El partido morado y la estrella amarilla programó una consulta ciudadana para definir ―provisionalmente― el candidato a la presidencia. El objetivo consistía en adelantar la boleta electoral para las elecciones generales de 2028. Querían ganar tiempo.

¿Por qué se habla en pasado? Porque parece que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) cometió un error de cálculo. La Junta Central Electoral (JCE) la controlan otros. La estrella amarilla brilla todavía, pero la JCE no la divisa bien.

Los morados, por derivación, pidieron prestados equipos electrónicos al organismo electoral para el conteo de votos. Con los ojos nublados la Junta Electoral solo veía una nube azul añil con ramalazos amarillos mostaza y blanco. Le negó los equipos.

Atados de pie y mano los peledeístas ―otrora autosuficientes― suspendieron la consulta por no disponer de capacidad para el conteo automático. Se les olvidó contar a mano.

Parece que la estrella amarilla y liberadora volvió a dormir en una cama columbina con colchoneta de guata sobre bastidor de alambre destemplado.

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¿Qué es un bastidor? Un bastidor antiguo para camas es una malla de alambre tejido tipo espirales entrelazados. Servía como base de soporte para los colchones de guata en las décadas ―principalmente― de 1940 a 1960. Sin embargo, hasta 1985 todavía eran comunes los bastidores de alambre en comunidades rurales y en los cordones de miseria en las grandes urbes.

Porque la cama de bastidor primero era un lujo, luego una necesidad y al final una vergüenza, una calamidad. Sinónimo de pobreza extrema.

El colcho de box spring, no obstante, antes de liquidar el bastidor de alambre entretejido este le sirvió de soporte durante años.

Por las calles de Santiago de los Caballeros y otras ciudades del país pasaba un atesador de bastidor. Ofrecía el servicio de tensar los bastidores destemplados.

El pregón callejero decía: “eeeel atesadorrrr” repetido una y otra vez. Pero los cubanos eran más creativos. Tito Gómez popularizó una canción a ritmo de guaracha “Estiro bastidores cunitas de niños y camas de mayores”, decía la canción.

Si. Porque en las camas no solo se dormía. Hacían ―todavía hacen― otra actividad de carácter reproductiva. Pero cuando los bastidores se aflojaban ―con sus movimientos― originaban un ruido molestoso. El cuichi-cuichi los delataba y atraía a los brecheros del barrio.

El PLD se acostumbró ―uno supone por sus hechos recientes― a dormir en cama columbina de bastidor de alambre. Se habituó al cuichi-cuichi para delatarse ellos mismo.

Los que todavía usan camas columbinas, sin embargo, tienen una tarea difícil. Imposible podría decirse, porque los atesadores de bastidor son ―hoy día― una especie en extinción.

En suma, el partido de la estrella amarilla debería buscar quien le estire el bastidor de la cama. Si alguien escucha el pregón “eeeel atesadorrrr”, salga rápido, deténgalo y condúzcalo a la calle Cervante esquina Independencia, Distrito Nacional.

El PLD requiere su servicio con urgencia.

Miguel Ángel Cid

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