El incidente ocurrió en la ciudad de Kunduz, en el día en que los fieles musulmanes asisten a los templos a rezar. Las autoridades de los talibanes afirman que el número de víctimas puede aumentar. Atención: imágenes sensibles

Un atentado a una mezquita en la ciudad afgana de Kunduz dejó al menos al menos 50 muertos y 140 heridos, informó una fuente de Médicos Sin Fronteras (MSF).

El responsable regional de los talibanes, Matiullah Rohani, quien está a cargo de la Cultura y la Información, dijo que la sangrienta explosión fue un atentado suicida.

“Hemos recibido más de 90 pacientes heridos y más de 15 cadáveres, pero la cifra cambiará. Seguimos recibiendo más personas”, afirmó un trabajador del hospital que atiende a las víctimas.

Zalmai Alokzai, un empresario local que acudió al Hospital Provincial de Kunduz para comprobar si los médicos necesitaban donaciones de sangre, describió escenas espantosas.

#BREAKING: Local residences say a powerful explosion took place during Friday prayer inside the Seyed Abad Mosque in Kunduz city. No reports of casualties yet. pic.twitter.com/Vse2vNoJcM