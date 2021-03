Netflix ha revolucionado las redes durante las últimas horas con un mensaje que pedía a los usuarios la verificación de la propiedad de la cuenta, junto con una frase que decía: “Si no vives con el propietario de la cuenta, necesitas tu propia cuenta para seguir viendo contenido”.

No se sabe si estos mensajes aparecen en cuentas sospechosas de compartir contraseñas o es simplemente una función en estado de pruebas que tratarán de implementar cada cierto tiempo entre los usuarios, como hace Google. Por el momento parece que Netflix está buscando la forma de impedir este ‘préstamo’.

O no. Netflix doing the purge?!? pic.twitter.com/XXlHtfgfsy — chante most (@DOP3Sweet) March 9, 2021

Como podemos ver en el tuit anterior, muchos usuarios se quedaban sorprendidos al saltarles este mensaje y, aunque podías darle a ‘Verificar más tarde’, probablemente tarde o temprano termine obligándote a verificar la cuenta para poder acceder a ella.

Las cuentas de Netflix permiten hasta cinco usuarios diferentes, es decir, se pueden crear como máximo cinco perfiles en la plataforma. Sin embargo, eso no quiere decir que puedas usarlos todos al mismo tiempo: en España hay tres modalidades de precios y cada una permite un número de visionados a la vez -el básico permite uno, el estándar dos y el premium 4-.

No obstante, en lo que no hay restricción es en el número de dispositivos con la sesión iniciada. Por tanto, a la hora de pedir verificaciones, se tendrá en cuenta la ubicación del dispositivo desde el que se intenta reproducir algo. Si este no coincide con el lugar donde se encuentra el dispositivo ‘original’ desde el que se inició sesión puede que te salte el mensaje que te mostramos, pidiéndote verificar tu cuenta mediante un correo electrónico o SMS.

Netflix no pensaba hacer nada con respecto este tema, o al menos, así lo expresaban hace un tiempo y así ha sido durante 10 años de servicio, en el que no ha habido ningún problema por compartir tu cuenta con quien quisieses.

Otras plataformas como Amazon Prime Video o HBO han sido mucho más restrictivas con este tema desde el principio, por lo que en el caso de Netflix es normal que mucha gente se asombre.

Como casi siempre en los asuntos relacionados con Internet, la cosa tiene truco. Para aquellos usuarios que compartan contraseña con amigos o familiares es posible que esta verificación no afecte en gran medida. Dado que la confirmación de la propiedad de la cuenta se hace por correo o por teléfono, lo más probable es que si el propietario no tuvo problema en compartir su contraseña de Netflix con alguien, tampoco lo tendrá para hacer accesible esta comprobación -por ejemplo, creando un correo común al que puedan acceder todos y poder verificar su cuenta desde allí.